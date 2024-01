ग्लोबल

गुंडांना बोलावले, बंदूक काढली... प्रियकराने प्रेयसीला अजब पद्धतीने केलं प्रपोज; पाहा VIDEO

The boyfriend proposed to the girlfriend in a strange way viral video: प्रेयसीला प्रपोज करण्यासाठी प्रियकराने नाटक केले. त्याने गुंडांना बोलावले, बंदूक काढली आणि अजब पध्दतीने त्याने आपल्या प्रेयसीला प्रपोज केले. त्याचा व्हिडिओ सध्या इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल होत आहेत.