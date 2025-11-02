Mexico Blast: भीषण! सुपरमार्केटमध्ये भयंकर स्फोट; २३ जणांचा मृत्यू, ४ चिमुकल्यांचाही समावेश, १२ जण जखमी

मेक्सिकन शहरातील हर्मोसिलो येथील एका सुपरमार्केटमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटानंतर लागलेल्या आगीत २३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये चार मुलांचा समावेश आहे. या घटनेत १२ जण जखमी झाले आहेत. डे ऑफ द डेड फेस्टिव्हल दरम्यान ही दुर्घटना घडली. राष्ट्रपती शीनबॉम यांनी शोक व्यक्त केला आहे. सोनोराच्या राज्यपालांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सोनोरा रेड क्रॉस सोसायटीने पोलिसांसह बचाव कार्य हाती घेतले. पोलिसांसह आणि १० रुग्णवाहिकांसह ४० रेड क्रॉस स्वयंसेवकांनी जखमींना रुग्णालयात पोहोचवले..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोनोरा राज्याचे अॅटर्नी जनरल गुस्तावो सालास यांनी अपघाताची पुष्टी केली आणि सांगितले की अग्निशमन दलाने आग आटोक्यात आणली आहे. देशभरात मृतांचा दिवस साजरा केला जात आहे. लोक त्यांच्या मृत प्रियजनांच्या स्मरणार्थ हा सण साजरा करतात. त्यांच्या प्रियजनांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी मिरवणुका काढतात. यादरम्यान, हर्मोसिलो शहरातील एका सुपरमार्केटमध्ये अचानक स्फोट झाला. भीषण आग लागली..Crime: संतापजनक! आधी २७ दिवसांच्या बाळाला संपवलं, नंतर पत्नीकडून पतीच्या गुप्तांगावर वार, धक्कादायक कारण समोर.या घटनेत ४ मुलांसह २३ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. तर १२ हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. आगीतून निर्माण होणाऱ्या विषारी वायूंमुळे गुदमरून मृत्यू झाल्याचे अॅटर्नी जनरल यांनी सांगितले. आग इतकी तीव्र होती की संपूर्ण दुकानात धूर वेगाने पसरला. काचेच्या भिंती आणि एकच एक्झिट गेट असल्याने धूर बाहेर पडू शकला नाही. श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याने लोक बेशुद्ध पडले. त्यांना वाचवले जाईपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला होता. फॉरेन्सिक टीमने पुरावे गोळा केले आहेत. मृतदेहांची तपासणी केली आहे. स्फोट आणि आग विद्युत बिघाडामुळे झाली असावी..APEC Summit 2025: प्रादेशिक आर्थिक सहकार्यावर भर; आशिया-प्रशांत प्रदेशातील देशांचा निर्धार.सोनोराचे गव्हर्नर अल्फोन्सो दुराझो यांनी सांगितले की, हर्मोसिलो नगरपालिकेने दहशतवादी हल्ला होण्याची शक्यता नाकारली आहे. त्यांनी स्फोट आणि आगीचे नेमके कारण शोधण्यासाठी सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी पीडितांना शोक व्यक्त केला. देशाच्या राष्ट्रपती क्लॉडिया शीनबॉम यांनीही त्यांच्या एक्स हँडलवरील पोस्टमध्ये या घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.