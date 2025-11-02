ग्लोबल

Mexico Blast: भीषण! सुपरमार्केटमध्ये भयंकर स्फोट; २३ जणांचा मृत्यू, ४ चिमुकल्यांचाही समावेश, १२ जण जखमी

Mexico Hermosillo Blast News: उत्तर मेक्सिकन राज्य सोनोरा येथील राजधानी हर्मोसिलो येथील एका डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये झालेल्या स्फोटात आग लागली. या घटनेत चार मुलांसह किमान २३ जणांचा मृत्यू झाला.
Mexico Hermosillo Blast

Mexico Hermosillo Blast

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मेक्सिकन शहरातील हर्मोसिलो येथील एका सुपरमार्केटमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटानंतर लागलेल्या आगीत २३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये चार मुलांचा समावेश आहे. या घटनेत १२ जण जखमी झाले आहेत. डे ऑफ द डेड फेस्टिव्हल दरम्यान ही दुर्घटना घडली. राष्ट्रपती शीनबॉम यांनी शोक व्यक्त केला आहे. सोनोराच्या राज्यपालांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सोनोरा रेड क्रॉस सोसायटीने पोलिसांसह बचाव कार्य हाती घेतले. पोलिसांसह आणि १० रुग्णवाहिकांसह ४० रेड क्रॉस स्वयंसेवकांनी जखमींना रुग्णालयात पोहोचवले.

Loading content, please wait...
fire
Fire news
bomb blast
blast
explosion
maxican

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com