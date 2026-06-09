Nepal Banned India Mango : जपाननंतर नेपाळचाही भारताला धक्का ! आंब्याच्या आयातीवर घातली बंदी, सांगितले 'हे' मोठे कारण

नेपाळ सरकारने भारतीय आंब्यांच्या आयातीवर पूर्ण बंदी घातली आहे. आयात केलेल्या काही खेपांमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त कीटकनाशकांचे अंश आढळल्याचे कारण देत नेपाळच्या कृषी आणि पशुधन विकास मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल-मे महिन्यापासून सीमावर्ती क्वारंटाईन केंद्रांना भारतीय आंब्यांचा प्रवेश रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. .या निर्णयामुळे गुणवत्ता आणि अन्नसुरक्षेच्या कारणास्तव भारतीय कृषी उत्पादनांवर निर्बंध घालणाऱ्या देशांच्या यादीत नेपाळचा समावेश झाला आहे. यापूर्वी जपाननेही अल्फोन्सो, केसर, लंगडा आणि बंगनपल्लीसारख्या लोकप्रिय भारतीय आंबा जातींवर बंदी घातली होती. .नेपाळसाठी आंबे का महत्त्वाचे?नेपाळमध्ये आंब्याचे स्थानिक उत्पादन केवळ दोन महिन्यांचे असते. उर्वरित वर्षभरातील मागणी भागवण्यासाठी भारतीय आंब्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. 'द रायझिंग नेपाळ'च्या अहवालानुसार, जनकपूरधाम येथील फळ आणि भाजीपाला व्यापारी संघटनेचे सरचिटणीस भुवनेश्वर पूर्बे यांनी या बंदीमुळे होणाऱ्या समस्येबाबत चिंता व्यक्त केली आहे..Indian Mango Export Ban: भारताला मोठा झटका! आंब्यांवर बंदी घातली; तांदळावरही मर्यादा लावली; कुणी आणि कारण काय?.“उन्हाळ्यात आंब्याची मागणी प्रचंड असते. भारतीय आयातीवर बंदी लागल्यास बाजारात तुटवडा निर्माण होईल,” असे पूर्बे म्हणाले. सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा आणि सर्लाही जिल्ह्यांमधून जनकपूरधाममध्ये दररोज ५० टनांहून अधिक आंबे येतात, तरीही केवळ स्थानिक उत्पादनाने एकूण मागणी पूर्ण करणे अशक्य आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..जपाननेही घातली होती बंदीगेल्या महिन्यात जपानने देखील काही प्रमुख भारतीय आंबा जातींच्या आयातीवर बंदी लागू केली होती. जपानी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भारतात निर्यातीपूर्वी केल्या जाणाऱ्या ‘व्हेपर हीट ट्रीटमेंट’ (VHT) प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्या. फळांवरील माश्या (fruit flies) नष्ट करण्यासाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य मानली जाते. दोन्ही देशांच्या या निर्णयांमुळे भारतीय आंबा निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारतीय निर्यातक आणि शेतकरी संघटनांनी याबाबत सरकारकडे तक्रार करण्याची तयारी दर्शवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.