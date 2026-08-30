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Nepal Flood Deaths : नेपाळ पुरातील 'त्या' मृतदेहांचे DNA नमुने जतन करणार; पंतप्रधान बालेन शाह यांची मोठी घोषणा, आतापर्यंत 682 मृतदेह ढिगाऱ्यांतून काढले बाहेर

Nepal Flood Death Toll and Missing Persons : नेपाळ पुरात ६८२ जणांचा मृत्यू झाला असून सुमारे ३ हजार बेपत्ता आहेत. ओळख न पटलेल्या मृतदेहांचे DNA नमुने जतन करून कुटुंबीयांना भविष्यात ओळख पटवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
Nepal flood unidentified bodies DNA samples

Nepal flood unidentified bodies DNA samples

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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काठमांडू : नेपाळमध्ये २६ ऑगस्ट रोजी आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली आहे. पुराच्या ढिगाऱ्यांमधून आतापर्यंत ६८२ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले (Nepal flood death toll 682) असून, अनेक मृतदेहांची ओळख पटवण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप काही मृतदेहांची ओळख पटलेली नाही. अशा मृतदेहांवर बेवारस म्हणून अंत्यसंस्कार न करता त्यांची ओळख भविष्यात पटवता यावी, यासाठी नेपाळ सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

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