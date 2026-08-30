Nepal Flood Deaths : नेपाळ पुरातील 'त्या' मृतदेहांचे DNA नमुने जतन करणार; पंतप्रधान बालेन शाह यांची मोठी घोषणा, आतापर्यंत 682 मृतदेह ढिगाऱ्यांतून काढले बाहेर

काठमांडू : नेपाळमध्ये २६ ऑगस्ट रोजी आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली आहे. पुराच्या ढिगाऱ्यांमधून आतापर्यंत ६८२ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले (Nepal flood death toll 682) असून, अनेक मृतदेहांची ओळख पटवण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप काही मृतदेहांची ओळख पटलेली नाही. अशा मृतदेहांवर बेवारस म्हणून अंत्यसंस्कार न करता त्यांची ओळख भविष्यात पटवता यावी, यासाठी नेपाळ सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे..नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी सांगितले की, आपत्तीत मृत्युमुखी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या कुटुंबीयांकडून अंतिम निरोप मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ओळख न पटलेल्या मृतदेहांचे डीएनए नमुने तसेच ओळख पटवण्यासाठी आवश्यक असलेले इतर पुरावे सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत..ओळख न पटलेल्या मृतदेहांचे नमुने जतन करणारपुरामुळे मृतांचा आकडा ६८२ वर पोहोचला असून, सुमारे ३ हजार लोक बेपत्ता असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. बेपत्ता व्यक्तींमध्ये २८७ भारतीय नागरिकांचा समावेश असल्याचेही सांगण्यात आले आहे..Nepal Reconstruction Cost : नेपाळवर निसर्गाचा कोप! 2015 च्या भूकंपापेक्षा पुराचा फटका भयंकर? 41,500 कोटींचे नुकसान; पुनर्बांधणीसाठी 4 ते 5 अब्जावधी डॉलर्सची गरज.रसुवा, धाडिंग, नुवाकोट, चितवन, तनहुन, गोरखा, नवलपरासी पूर्व आणि नवलपरासी पश्चिम या जिल्ह्यांमधून मोठ्या संख्येने मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. ओळख पटलेल्या मृतदेहांना त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे..दरम्यान, ओळख न पटलेल्या मृतदेहांना हवाबंद पिशव्यांमध्ये सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. 'अज्ञात आणि बेवारस मृतदेह व्यवस्थापन (पहिली सुधारणा) निर्देश, २०२६' अंतर्गत या मृतदेहांचे जतन केले जाईल. मृतदेहांचे डीएनए नमुने आणि इतर ओळख पटवणारे पुरावे सुरक्षित ठेवण्यात येणार असल्याने भविष्यात बेपत्ता व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या नातेवाईकांची ओळख पटवणे शक्य होईल..मृतदेह जतन करण्यासाठी फ्रीझरची गरजनेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी सांगितले की, ओळख न पटलेल्या मृतदेहांचे जतन करणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. पुराच्या पाण्यामुळे मृतदेहांची झीज होत असल्याने त्यांची ओळख पटवणे अधिक कठीण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नेपाळ सरकारने विविध देशांकडे फ्रीझर आणि फ्रीझर ट्रक उपलब्ध करून देण्यासाठी मदतीचे आवाहन केले आहे. मृतदेह योग्य पद्धतीने जतन केल्यास त्यांची ओळख पटवून ते त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सोपवणे शक्य होईल. आपत्तीमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींना बेवारस म्हणून अंतिम निरोप देण्याऐवजी त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांचे पार्थिव परत मिळावे, हा सरकारचा प्रयत्न आहे..Himalayan Flood Risk : हिमाचल अन् तिबेटमध्ये 'टाईम बॉम्ब' सक्रिय! सतलज खोऱ्यातील 1,048 सरोवरांमुळे भारतात मोठ्या विनाशाचा धोका; NDMA चा धक्कादायक अहवाल.मृतदेह जतन करण्यासाठी फ्रीझरची गरजनेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी सांगितले की, ओळख न पटलेल्या मृतदेहांचे जतन करणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. पुराच्या पाण्यामुळे मृतदेहांची झीज होत असल्याने त्यांची ओळख पटवणे अधिक कठीण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नेपाळ सरकारने विविध देशांकडे फ्रीझर आणि फ्रीझर ट्रक उपलब्ध करून देण्यासाठी मदतीचे आवाहन केले आहे. मृतदेह योग्य पद्धतीने जतन केल्यास त्यांची ओळख पटवून ते त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सोपवणे शक्य होईल. आपत्तीमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींना बेवारस म्हणून अंतिम निरोप देण्याऐवजी त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांचे पार्थिव परत मिळावे, हा सरकारचा प्रयत्न आहे..पुनर्बांधणीसाठी अब्जावधी डॉलरची गरजया नैसर्गिक आपत्तीमुळे नेपाळच्या अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पुरामुळे आठ जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस झाला असून, सुमारे एक लाख नागरिकांच्या पुनर्वसनाची गरज असल्याचे सरकारने म्हटले आहे..परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांच्या मते, नुकसानग्रस्त भागांची पुनर्बांधणी आणि नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी नेपाळला अंदाजे ४ ते ५ अब्ज डॉलर, म्हणजेच सुमारे ३३,००० ते ४०,००० कोटी रुपये निधीची आवश्यकता भासणार आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी नेपाळने मित्रराष्ट्रांसह जगातील इतर देशांकडे मदतीचे आवाहन केले आहे. मानवतेच्या दृष्टीने सर्व देशांनी या संकटाच्या काळात नेपाळला सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.