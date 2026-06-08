Balen Shah: सीमा वादावर बालेन शाहांना ‘सायलेंट मोड’वर कोणी टाकलं? नेपाळमध्ये मोठा राजकीय निर्णय, आता फक्त शिशिर खनालच बोलणार

नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह सध्या भारतासोबतच्या सीमावादावर भाष्य करणार नाहीत. हा निर्णय नेपाळच्या सत्ताधारी नॅशनल इंडिपेंडंट पार्टीने घेतला आहे. पक्षाचे प्रमुख रवी लामिछाने यांनी काठमांडू येथील सिंह दरबारात झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ही घोषणा केली. लामिछाने यांच्या म्हणण्यानुसार, सीमावादावर प्रथम पक्षांतर्गत चर्चा होईल. त्यानंतर केवळ परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल या विषयावर बोलतील..लामिछाने म्हणाले की, सीमावाद सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत . पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचा या प्रकरणी परिणाम होऊ शकतो. आता केवळ परराष्ट्र मंत्री खनालच या विषयावर बोलतील. गरज पडल्यास मी या विषयावर निवेदन देईन. ३१ मे रोजी बालेन शाह यांनी नेपाळी संसदेत सीमावादासंदर्भात एक निवेदन केले. बालेन यांच्या मते, नेपाळी सरकारने काही भारतीय भूभाग बळकावला आहे. .Red Sea tension: लाल समुद्रात इस्रायली जहाजांना बंदी! हूती बंडखोरांचा मोठा निर्णय; दिसताच हल्ला करण्याची धमकी.बालेन एवढ्यावरच थांबले नाहीत; त्यांनी सांगितले की, सीमावाद सोडवण्यासाठी नेपाळने ब्रिटन आणि चीनकडे मदत मागितली आहे. विलीनीकरणाच्या निवेदनामुळे नेपाळमध्ये खळबळ उडाली आहे, तर या वादात तिसऱ्या देशाच्या प्रवेशावर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. या दोन्ही निवेदनांमुळे पंतप्रधानांना माघार घ्यावी लागली आहे. नेपाळची संसद गेल्या आठवड्यापासून कामकाज करू शकलेली नाही..सीमावादासंदर्भात नेपाळ आणि भारत यांच्यात चर्चा सुरू झाली आहे. नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शुक्रवारी (५ जून) नवी दिल्लीत दाखल झाले आणि त्यांनी तेथील आपल्या समकक्षांशी चर्चा केली. काठमांडूला परतल्यानंतर परराष्ट्र मंत्र्यांनी ही चर्चा सकारात्मक असल्याचे म्हटले. अशा परिस्थितीत, नेपाळी पंतप्रधानांच्या एका वक्तव्यामुळे या चर्चेत अडथळा येऊ शकतो..भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांच्या म्हणण्यानुसार, नेपाळ आणि भारत यांच्यातील ९८ टक्के सीमावाद मिटला आहे. गंडक नदीचे पाणी वळवल्यामुळे काही भागांमध्ये वाद कायम आहे. दोन्ही पक्ष चर्चेद्वारे हा वाद सोडवू शकतात. नेपाळचा दावा आहे की, १८१६ च्या सुगौली तहानुसार त्याला हक्काची जमीन मिळालेली नाही. .Israel Airstrike Iran : जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सल्ला धुडकावून इस्रायलचा इराणवर मोठा हल्ला .नेपाळच्या मते, नदीचा प्रवाह बदलल्यामुळे काही जमीन भारताकडे गेली आहे. याशिवाय, काली नदीच्या उगमावरूनही वाद आहे. नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांच्या म्हणण्यानुसार, हा वाद मिटवण्यासाठी जुनी कागदपत्रे गोळा केली जात आहेत. त्यांच्या मते, नजीकच्या काळात दोन्ही पक्ष एकत्र बसून संपूर्ण वाद सोडवतील. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमावाद २०१९ मध्ये पुन्हा चर्चेत आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.