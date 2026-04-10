Nepal Politics: पत्नीसाठी पदाचा गैरवापर; १५ दिवसातच रोजगार मंत्र्याला पदावरून हटवलं, नेपाळ सरकारमध्ये मोठी हालचाल

नेपाळचे नवीन आणि तरुण पंतप्रधान बलेंद्र शाह बालेन त्यांच्या कठोर भूमिकेसाठी ओळखले जातात. पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांतच पंतप्रधान शाह यांनी आपल्या एका मंत्र्याला पदावरून दूर केले आहे. आपल्या पत्नीच्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून त्या मंत्र्याला पदावरून दूर करण्यात आले. शाह यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांतच ही कारवाई करण्यात आली. .निष्काळजीपणाबद्दल दुसऱ्या एका मंत्र्यालाही ताकीद देण्यात आली आहे. पंतप्रधान सचिवालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाच्या शिफारशीवरून कामगार, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीप कुमार शाह यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले आहे. यापूर्वी आरएसपी प्रमुख रवी लामिछाने यांनी पंतप्रधान शाह यांना दीप कुमार शाह यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची शिफारस केली होती..लामिछाने यांनी असा आरोप केला आहे की, मंत्री साह यांनी त्यांच्या पत्नीचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही त्यांना आरोग्य विमा मंडळाच्या सदस्यपदी पुन्हा नियुक्त करून घेण्यात भूमिका बजावली होती. साह यांच्यावर त्यांच्या पत्नीचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही त्यांना आरोग्य विमा मंडळाच्या सदस्यपदी पुन्हा नियुक्त करून घेण्यात सामील होऊन आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. .पंतप्रधानांच्या प्रसिद्धी सल्लागार, दीपा दहल यांनी गुरुवारी माध्यमांना सांगितले की, आरएसपीच्या केंद्रीय शिस्तपालन आयोगाने बुधवारी साह यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याची शिफारस सादर केली आहे. साह यांच्या जागी नवीन नियुक्ती करण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांनी कामगार मंत्रालयाकडेच ठेवली आहे. एका वेगळ्या घडामोडीत, आरएसपी प्रमुख रवी लामिछाने यांनी आरोग्य आणि लोकसंख्या मंत्री निशा मेहता यांना, साह यांच्या पत्नीच्या पुनर्नियुक्तीचे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल ताकीद देण्याची शिफारस केली. .दीपा दहल यांनी सांगितले की, या शिफारशीवर कारवाई करत पंतप्रधानांनी मंत्री मेहता यांना ताकीदही दिली. 'बालेन' नावाने ओळखले जाणारे रॅपर-राजकारणी बलेंद्र शाह यांनी गेल्या महिन्यात नेपाळमध्ये मार्चमधील निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवून सत्ता काबीज केली. गेल्या वर्षी देशभरात पसरलेल्या आणि अनेक पारंपरिक पक्षांना पराभूत करणाऱ्या 'जनरेशन झेड'च्या आंदोलनानंतर या निवडणुका घेण्यात आल्या.