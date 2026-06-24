Nirav Modi UK Court Verdict : नीरव मोदीला लंडन हायकोर्टाचा मोठा झटका; बँक ऑफ इंडियाचे १०० कोटींचे कर्ज फेडण्याचे आदेश

UK High Court Orders Nirav Modi to Repay Bank of India Loan : फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीला यूके न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. लंडन हायकोर्टाने 'बँक ऑफ इंडिया'च्या बाजूने निकाल देताना, नीरव मोदीला बँकेचे १०.७ दशलक्ष डॉलर्सचे (जे १०० कोटी रुपयांहून अधिक आहेत) कर्ज परत करण्यास जबाबदार धरले आहे. मंगळवारी निकाल देताना लंडन कमर्शियल कोर्टाचे न्यायाधीश सायमन टिंकलर यांनी स्पष्ट केले की, नीरव मोदीने बँक ऑफ इंडियाकडून घेतलेल्या कर्जासाठी वैयक्तिक हमी दिली होती आणि आता तो ती रक्कम परत करण्यास कायदेशीररित्या बांधील आहे. .न्यायालयाने नमूद केले की, नीरव मोदीकडे सुमारे ४.१ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ३८.९ कोटी रुपये) इतकी मूळ कर्ज रक्कम देणे बाकी आहे. याव्यतिरिक्त, बँकेच्या अटींनुसार या रकमेवर व्याजही आकारले जाईल. नीरव मोदीने न्यायालयात बँकेच्या दाव्याला आव्हान दिले होते. त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, बँकेला दिलेली वैयक्तिक हमी अंमलात आणण्यायोग्यनव्हती. बँकेने योग्य प्रकारे मागणी केली नव्हती आणि कर्ज रद्द करण्याची कारणे अपुरी होती, असा दावा त्यांनी केला..RBI Action: आरबीआयचा दणका! मुंबईतील 'या' मोठ्या बँकेचा परवाना रद्द, कोणत्या ग्राहकांना पूर्ण पैसे मिळणार?.नीरव मोदीचे युक्तिवाद फेटाळले नीरव मोदीने असाही दावा केला की, एप्रिल २०१८ आणि ऑक्टोबर २०२५ मध्ये पाठवलेल्या नोटिसा त्याला मिळाल्या नाहीत कारण त्या वेळी तो भारतात नव्हता. मात्र, न्यायाधीश सायमन टिंकलर यांनी हे युक्तिवाद फेटाळून लावले आणि सांगितले की बँकेच्या नोटिसा योग्यरित्या बजावण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने नमूद केले की, ऑक्टोबर २०२५ ची नोटीस तर त्या तुरुंगाच्या पत्त्यावरही पाठवण्यात आली होती जिथे नीरव मोदीला ठेवण्यात आले होते. शिवाय, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की २०१९ मध्ये नीरव मोदीने एप्रिल २०१८ च्या नोटीसची प्रत आपल्या वकिलांकडे सोपवली होती, ज्यावरून हे सिद्ध होते की त्याला त्याबद्दल माहिती होती..आपल्या निकालात न्यायाधीशांनी नमूद केले की, फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत हे स्पष्ट झाले होते की नीरव मोदी आणि 'फायरस्टार ग्रुप'च्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती गंभीरपणे प्रभावित झाली होती. न्यायालयाने नीरव मोदीच्या एका ई-मेलचाही संदर्भ दिला, ज्यामध्ये त्याने बँकेला कळवले होते की प्रसारमाध्यमांमधील बातम्यांचा कंपनीच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे आणि त्यामुळे कंपन्यांची थकबाकी भरण्याची क्षमता राहिलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.