कोरोना संदर्भात ओबामांचा अनोखा सल्ला; पाहा काय म्हणाले!

वॉशिंग्टन : सध्या जगभरात कोरोनाचीच चर्चा सुरू आहे. चीनपासून सुरवात केलेल्या या व्हायरसने जगातील अनेक देशांमध्ये हाहाकार माजवला आहे. कोरोनाच्या तावडीतून महासत्ता असलेला अमेरिका हा देशही सुटू शकला नाही.

दिवसेंदिवस कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली असल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. अमेरिकेत कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी लोकांना एक हटके आवाहन केले आहे. ओबामांनी नागरिकांना मास्क वापरू नका असे आवाहन केल्याने यामुळे अमेरिकी नागरिकांमध्ये गोंधळ उडाला आहे.

कोरोनापासून बचाव व्हावा, यासाठी मास्क वापरण्याचा प्राथमिक सल्ला डॉक्टरांनी दिला असताना ओबामांच्या या वक्तव्यामुळे नागरिक चक्रावले आहेत. आतापर्यंत १५० अमेरिकी नागरिकांना कोरोनाने आपल्या विळख्यात ओढले आहे. त्यामुळे ओबामांनी नागरिकांना खबरदारी घेण्याची विनंती केली आहे.

ओबामांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, ''कोरोनापासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी सावधानता बाळगणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यासाठी मास्क वापरण्याची काही आवश्यकता नाही. ठराविक वेळेनंतर आपले हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच घरीच आराम करावा आणि आपल्या डॉक्टरांनी दिलेल्या सूचनांकडे लक्ष्य देणे गरजेचे आहे.''

Protect yourself and your community from coronavirus with common sense precautions: wash your hands, stay home when sick and listen to the @CDCgov and local health authorities. Save the masks for health care workers. Let’s stay calm, listen to the experts, and follow the science.

— Barack Obama (@BarackObama) March 4, 2020