पाकिस्तानी हवाई दलाचं विमान कोसळलं, २ पायलटचा मृत्यू; घटना CCTVत कैद

Pakistan Air Force Plane Crash: पाकिस्तानमध्ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात हवाई दलाचं विमान कोसळून भीषण दुर्घटना घडलीय. हवाई दलाचं प्रशिक्षण विमान नियमित उड्डाणावेळी अचानक रस्त्यात कोसळलं. यात दोन्ही पायलटचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येतेय. खैबर पख्तनख्वा प्रांतातील मरदान जिल्ह्यातल्या कटलंग रोडवर विमानाची दुर्घटना घडली. या घटनेनंतर अचानक विमानाने पेट घेतला. यात रस्त्यावरील काही दुचाकीस्वारही जखमी झाल्याचं सांगण्यात येतंय. PAF Aircraft Goes Down, CCTV Captures Fatal Crash.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, हवाई दलाच्या विमान अपघातात पायलट लेफ्टनंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला आणि लेफ्टनंट ताहा अब्बासी यांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी हवाई दलाकडून उच्च स्तरीय चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आलीय. विमान दुर्घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..दोर बांधायला विसरले, बंजी जंपिंगवेळी निष्काळजीपणा; २१ वर्षीय तरुणीला तशीच फेकली, जागीच मृत्यू.पाकिस्तानी लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, विमान नियमित प्रशिक्षणासाठी निघालं होतं. यावेळी अचानक ही दुर्घटना घडली आहे. या घटनेनंतर लष्कर प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्यासह संरक्षण दलाच्या अधिकाऱ्यांनी शोक व्यक्त केला..पाच दिवसांपूर्वीही असाच एक अपघात झाला होता. पाकिस्तानी लष्कराचं विमान एमआय १७ हेलिकॉप्टर बुधवारी मुजफ्फराबादहून उड्डाण केल्यानंतर तांत्रिक कारणामुळे दुर्घटनाग्रस्त झालं होतं. या अपघातात विमानातील सर्वांचा मृत्यू झाला होता. आता पुन्हा अपघात झाल्यानं खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.