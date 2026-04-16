Hafiz Saeed: पाकिस्तानातून मोठी बातमी! 'हमजा'वर बेछूट गोळीबार; हाफिज सईदच्या दहशतवादी टोळीचं कंबरडं मोडलं

Pakistan Latest News: पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एका गँगवॉरचं भीषण दृश्य जगासमोर आलं आहे. लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी हाफिज सईदचा राईट हँड म्हणून ओळख असलेल्या हमजाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आलेली आहे. मागील काही दिवसांपासून भारताच्या शत्रूंवर पाकिस्तानमध्ये हल्ले होत आहेत..अमीर हमजा हा हाफिजचा अत्यंत जवळचा सहकारी होता. लाहोरमध्ये त्याच्यावर भीषण गोळीबार करण्यात आला. एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यालयाबाहेर ही घटना घडली. दबा धरुन बसलेल्या हल्लेखोरांनी हमजावर गोळ्या झाडल्या आणि ते तिथून पसार झाले. सध्या हमजाची प्रकृती गंभीर असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. हा हल्ला इतका वेगवान आणि नियोजनबद्ध होता की हमजाला सावरण्याची संधीच मिळाली नाही. हल्ल्यानंतर त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याची प्रकृती सध्या अत्यंत नाजूक असल्याचे समजते..कोण आहे अमीर हमजा?अमीर हमजा हा केवळ लष्कर ए तोयबाचा संस्थापक सदस्यच नाही, तर भारतात झालेल्या अनेक मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांचा मास्टरमाइंड होता. भारताविरुद्ध कट रचण्यात आणि दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यात त्याचा मोठा हात होता. त्यामुळे भारताच्या 'मोस्ट वाँटेड' यादीत त्याचे नाव होते. हमजा हा तोयबाच्या सुरुवातीच्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या चेहऱ्यांपैकी एक आहे. दहशतवादी हाफिज सईद याच्यासोबत मिळून त्यानेच या संघटनेची स्थापना केली होती. तो केवळ संघटनेचा वैचारिक प्रचार करणारा प्रमुख चेहरा नव्हता, तर निधी गोळा करणे, भरती करणे हे त्यांच काम होतं. तो अफगाण मुजाहिदीनचा देखील भाग राहिला आहे आणि आपल्या चिथावणीखोर भाषणांसाठी व कट्टरपंथी लेखनासाठी ओळखला जात असे. तो लष्करचे मासिक 'मजल्लह अल-दावा'चा संपादकही राहिला आहे आणि २००२ मध्ये त्याने 'काफिला दावत और शहादत' नावाचे पुस्तक लिहिले होते..भारताच्या शत्रूंना केलं जातंय लक्ष्यमागील काही महिन्यांपासून पाकिस्तानात भारताच्या शत्रूंना अशाच प्रकारे लक्ष्य केले जात आहे. गुपचूप येऊन अचूक निशाणा साधणे आणि गायब होणे, या पद्धतीचा वापर केला जातोय. हाफिज सईदच्या जवळच्या लोकांवर होत असलेल्या या हल्ल्यांमुळे पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सध्या स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे, मात्र हल्लेखोरांचा कोणताही सुगावा लागलेला नाही.