भारताच्या प्रगतीचं पाककडून कौतुक! भारत खूप पुढे गेलाय आम्ही मागे आहोत...पाकिस्तानी मंत्र्यांची स्पष्ट कबुली

मिडल ईस्टमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे इंधन टंचाईचे संकट अधिक गडद होत आहे. याचा फटका पाकिस्तानलाही बसू लागला आहे. देशात इंधनाचा तुटवडा जाणवत असून, नागरिकांमध्ये चिंता वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक यांनी भारताच्या इंधन व्यवस्थापनाचे कौतुक केले आहे. .त्यांनी मान्य केले की, भारताप्रमाणे पाकिस्तानकडे रणनीतिक तेलसाठा नाही. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा फटका पाकिस्तानला अधिक बसतो आहे. मलिक म्हणाले, पाकिस्तानकडे केवळ काही दिवस पुरेल इतकाच कच्च्या तेलाचा साठा आहे. याउलट भारताकडे अंदाजे ६० ते ७० दिवसांचा रणनीतिक आणि व्यापारी साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम भारतावर तुलनेने कमी होतो..Pakistan Crisis : अमेरिका-इराण युद्धबंदीसाठी मध्यस्थी करणाऱ्या पाकिस्तानवरच गंभीर संकट, देशात उडाली खळबळ .दरम्यान, कच्च्या तेलाच्या किंमती अलीकडे प्रति बॅरल १२६ डॉलरपर्यंत पोहोचल्या आहेत. यामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे. परिस्थिती हाताळण्यासाठी पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)सारख्या संस्थांकडून मदत घ्यावी लागत आहे. तूट भरून काढण्यासाठी इंधनावर मोठ्या प्रमाणात कर लावण्यात आले आहेत..पाकिस्तानात पेट्रोलसाठी लांबचलांब रांगा, किमती वाढल्या; Shahid Afridi म्हणतो, इतर देशांच्या तुलनेत आपली परिस्थिती चांगली... .इंधन दरवाढीमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. देशभरात आंदोलनांची ठिणगी पडू लागली आहे. मलिक यांनीही कबूल केले की, "भारत आमच्यापेक्षा खूप पुढे आहे." त्यांनी इशारा दिला की, पाकिस्तानकडे फक्त ५ ते ७ दिवसांचा साठा आहे. परिस्थिती आणखी बिघडल्यास मोठे संकट निर्माण होऊ शकते.