नानकाना साहिब संपूर्णपणे सुरक्षित; पाकचा दावा

इस्लामाबाद : पंजाब प्रांतातील गुरुद्वारा नानकाना साहिब संपूर्णपणे सुरक्षित असून, त्यास कोणत्याही प्रकारची हानी झाली नसल्याचा दावा पाकिस्तान सरकारने केला. यादरम्यान भारतातून मात्र या घटनेबाबत संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राजकीय पक्षांनी गुरुद्वारावरील दगडफेकीचा निषेध करत संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गुरू नानकदेव यांचे जन्मस्थान असलेल्या गुरुद्वारा नानकाना साहिबवर शुक्रवारी (ता.3) स्थानिक मुस्लिम समुदायाने दगडफेक केली होती. या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले आणि भारताने या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला; तसेच गुरुद्वारा आणि शीख समुदायाच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी पाकिस्तानकडे केली; परंतु पाकिस्तानने दगडफेकीसंदर्भातील वृत्तांचा इन्कार केला आहे.

- गुरुद्वारा नानकाना साहिबवर जमावाची दगडफेक

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी (ता.3) रात्री प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले की, दोन मुस्लिम समुदायात एका घटनेवरून धुमश्‍चक्री उडाली आणि त्यात पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून आरोपीला अटक केली आहे. त्यामुळे गुरुद्वारा सुरक्षित असून कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाले नसल्याचे म्हटले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि विशेषत: अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबत पाकिस्तान सरकार कटिबद्ध असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

- पेट्रोल पंप चालकाने मागितली उधारी अन् मंत्र्यांवर आली 'ही' वेळ

राहुल गांधींची टीका

नानकाना साहिब गुरुद्वारावर काल जमावाने केलेली दगडफेक आणि घोषणाबाजीसंदर्भात कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी टीका केली. परस्पर सन्मान आणि प्रेम, सौहार्द या आधारावरच धर्मांधतेचे विष संपवता येते, अशी प्रतिक्रिया राहुल गांधी यांनी दिली आहे. नानकाना साहिब गुरुद्वारावरचा हल्ला निंदनीय आहे आणि त्याचा तीव्र निषेध करायला हवा, असे राहुल यांनी ट्‌विटरवर म्हटले आहे.

The attack on Nankana Sahab is reprehensible & must be condemned unequivocally .

Bigotry is a dangerous, age old poison that knows no borders.

Love + Mutual Respect + Understanding is its only known antidote.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 4, 2020