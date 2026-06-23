Qatar LNG Plant Explosion : कतारच्या एलएनजी प्लँटमध्ये भीषण स्फोट; १२ भारतीयांचा होरपळून मृत्यू, भारतीय दुतावासाकडून चिंता व्यक्त

Qatar Gas Plant Blast : कतारमधील रास लफ्फान एलएनजी (LNG) औद्योगिक संकुलात झालेल्या भीषण स्फोटात 13 जणांचा मृत्यू झाला असून, मृतांमध्ये 12 भारतीय नागरिकांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेत 66 जण जखमी झाले असून काही जण बेपत्ता असल्याचीही शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या घटनेबाबत दोहा येथील भारतीय दूतावासाने चिंता व्यक्त केली आहे..कतारच्या अधिकाऱ्यांनी ही दुर्घटना बरजान स्थानिक गॅस पुरवठा केंद्रात झालेला तांत्रिक अपघात असल्याचे सांगितले आहे. ही सुविधा देशातील सर्वात मोठ्या एलएनजी उत्पादन आणि निर्यात केंद्र असलेल्या रास लफ्फान इंडस्ट्रियल सिटीचा भाग आहे. कतारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने या अपघातात 13 जणांचा मृत्यू झाल्याची अधिकृत माहिती दिली..दोहा येथील भारतीय दूतावासाने निवेदन जारी करत या घटनेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक जण जखमी झाले असून काही कामगार बेपत्ता असल्याची माहिती मिळाल्याचे दूतावासाने म्हटले आहे. कतारचे ऊर्जा मंत्री साद शेरिदा अल-काबी यांनी सोमवारी दोहा येथे पत्रकार परिषदेत मृतांचा आकडा जाहीर करत ही औद्योगिक दुर्घटना असल्याचे स्पष्ट केले..दरम्यान, इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण वाढवल्यानंतर कतारने काही काळ गॅस उत्पादन आणि निर्यात प्रक्रिया थांबवली होती. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर त्याचा परिणाम झाला होता. कतारला आपल्या ग्राहकांना एलएनजीचा पुरवठा करता येत नव्हता. युद्धजन्य तणाव कमी होऊ लागल्यानंतर आणि निर्यात पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच हा अपघात घडला..Premium|US Iran War Ceasefire : इराणपुढे गुडघे टेकले? ट्रम्प यांच्या ‘व्हर्साय’ करारामुळे अमेरिका शरण गेल्याचा आरोप.सरकारी मालकीच्या कतारएनर्जी कंपनीच्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री बरजान गॅस पुरवठा केंद्रात काम सुरू असताना स्फोट झाला आणि त्यानंतर भीषण आग लागली. जगातील प्रमुख नैसर्गिक वायू उत्पादक देशांपैकी एक असलेल्या कतारमधील या मोठ्या एलएनजी केंद्रात झालेल्या दुर्घटनेमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याबाबत नव्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.