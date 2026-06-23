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Super El Nino : भयंकर संकट! जगावर घोंघावतोय 'सुपर अल निनो'; नासाच्या उपग्रहाने टिपले धक्कादायक फोटो, 1997 सारखा विनाश होणार?

How Super El Nino may affect India's monsoon rainfall in 2026 : पॅसिफिक महासागरातील वाढते तापमान, समुद्रपातळीतील बदल आणि नासाच्या उपग्रह निरीक्षणांमुळे ‘सुपर अल निनो’चा धोका वाढला आहे.
What Is Super El Nino and Why Is It Important?

What Is Super El Nino and Why Is It Important?

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Super El Nino : जागतिक हवामानात वेगाने बदल होत असल्याचे संकेत नव्या सॅटेलाईट फोटोंमधून समोर आले आहेत. अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासा (NASA) आणि युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या फोटोंनी पॅसिफिक महासागरातील तापमानवाढ आणि समुद्रपातळीतील बदल नोंदवले असून, त्यामुळे ‘सुपर अल निनो’सदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. What is Super El Nino?

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NASA
El Nino effect on agriculture
El Nino effects on agriculture
EL Nino effects on rainfall
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