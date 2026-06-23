Super El Nino : भयंकर संकट! जगावर घोंघावतोय 'सुपर अल निनो'; नासाच्या उपग्रहाने टिपले धक्कादायक फोटो, 1997 सारखा विनाश होणार?

Super El Nino : जागतिक हवामानात वेगाने बदल होत असल्याचे संकेत नव्या सॅटेलाईट फोटोंमधून समोर आले आहेत. अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासा (NASA) आणि युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या फोटोंनी पॅसिफिक महासागरातील तापमानवाढ आणि समुद्रपातळीतील बदल नोंदवले असून, त्यामुळे ‘सुपर अल निनो’सदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. What is Super El Nino?.युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या ‘सेंटिनल-६ मायकल फ्रेलिच’ या उपग्रहाने भूमध्यरेखीय पॅसिफिक महासागरातील काही भागांमध्ये समुद्रपातळीत झालेली वाढ आणि उष्ण पाण्याच्या लहरींची नोंद केलीये. नासाच्या जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरीने (JPL) ८ जून रोजी संकलित केलेल्या माहितीच्या आधारे महासागराचा विशेष नकाशा तयार केला आहे. या नकाशामध्ये लाल रंगाने दर्शवलेले भाग समुद्रपातळी सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचे सूचित करतात..शास्त्रज्ञांच्या मते, महासागरातील पाण्याचे तापमान वाढल्यास त्याचे आकारमान वाढते. परिणामी, समुद्रपातळी उंचावते. पॅसिफिक महासागरातील तापमानातील ही वाढ अल निनोच्या प्रक्रियेशी संबंधित असल्याचे मानले जाते..Konkan Monsoon Update : रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात पावसाची दमदार एन्ट्री! IMD कडून 26 जूनपर्यंत यलो अलर्ट, 'एल निनो'ने चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा.उष्ण पाण्याच्या विशाल लहरी आढळल्यासॅटेलाईट फोटोंमध्ये ‘केल्विन वेव्ह्ज’ अर्थात उष्ण पाण्याच्या विशाल लहरीही आढळल्या आहेत. या लहरी पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकत असून महासागरातील उष्णतेचे वितरण बदलत आहेत. हवामानातील मोठ्या घडामोडींसाठी हा एक महत्त्वाचा संकेत मानला जातो..‘सेंटिनल-६’ प्रकल्पाशी संबंधित शास्त्रज्ञ डॉ. सेवेरिन फोर्नियर यांनी सांगितले की, पॅसिफिक महासागरातील सद्यस्थिती काही प्रमाणात १९९७ मधील अल निनोच्या सुरुवातीच्या टप्प्याशी मिळतीजुळती दिसत आहे. १९९७-९८ मधील अल निनो हा इतिहासातील सर्वात प्रभावी हवामान घटनांपैकी एक मानला जातो, ज्यामुळे अनेक देशांमध्ये पूर, दुष्काळ आणि तापमानवाढीच्या घटना घडल्या होत्या. जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) देखील आगामी काळात जागतिक तापमान सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे..Monsoon Update : 'एल निनो'मुळे देशात 1972 आणि 2009 सारखा दुष्काळ पडणार? पुढील काही आठवडे का आहेत अत्यंत महत्त्वाचे, मान्सून कधी होणार पुन्हा सक्रिय?.अल निनोची तीव्रता वाढल्यास मान्सूनवर परिणाम!हवामान तज्ज्ञांच्या मते, अल निनोची तीव्रता वाढल्यास भारतातील मान्सूनवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते. देशातील शेती, जलसाठे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात पावसावर अवलंबून असल्याने मान्सूनमध्ये होणारे बदल महत्त्वाचे ठरतात. सध्या देशातील अनेक भागांत उष्णतेची लाट कायम असून काही राज्यांमध्ये तापमान ४५ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेले आहे. अशा परिस्थितीत अल निनोमुळे मान्सूनच्या पावसाच्या वितरणात बदल झाल्यास काही भागांमध्ये कमी पाऊस किंवा दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.