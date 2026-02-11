ग्लोबल

Thailand School Firing Video : थायलंड हादरलं!, सशस्त्र हल्लेखोराचा शाळेत अंदाधुंद गोळीबार; विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांना ओलीस ठेवलं

Thailand school shooting: शाळेत घुसलेल्या सशस्त्र हल्लेखोराने काही विद्यार्थी अन् शिक्षकांना ओलीस ठेवले आहे; तर उर्वरीत विद्यार्थी जीव वाचवण्यासाठी रस्त्यावर पळत सुटले
Security forces and emergency responders gather outside a school in Thailand after a deadly shooting that killed 34 people, including 22 students

Mayur Ratnaparkhe
Thailand School Attack: थायलंडमधून भयानक बातमी समोर येत आहे. सोंगखला येथील हाटयाई भागातील एका शाळेत एका बंदूकधार्‍याने घुसून अंदाधुंद गोळीबार केला आणि तेथील विद्यार्थी व शिक्षकांना ओलीस ठेवलं होते.

सशस्त्र हल्लेखोराने आधी विद्यार्थी आणि शिक्षकांना ओलीस ठेवले आणि त्यानंतर झालेल्या गोळीबारात २२ विद्यार्थ्यांसह ३४ जणांचा मृत्यू झाल्याचीही माहिती समोर आली होती, परंतु त्यानंतर स्थानिक मीडियामधून समोर आलेल्या माहितीनुसार या हल्ल्यात तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

प्राप्त माहितीनुसार सशस्त्र हल्लेखोराने शाळेत घुसून गोळीबार केला. शाळा सुटण्याची वेळ असतानाच बंदूकधारी हल्लेखोराने शाळेत प्रवेश केल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.

तसेच , पोलिस अधिकाऱ्यांनी हे देखील सांगितले की हल्लेखोराने काही शिक्षक आणि मुलांना ओलीस ठेवले असून, अनेक विद्यार्थी अजूनही इमारतीत अडकले आहेत. सशस्त्र पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आहेत. या घटनेबाबत अजूनही वेगवेगळे अपडेट येत आहेत.

