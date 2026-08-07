Thailand School Shooting : थायलंड हादरले ! आठवीच्या विद्यार्थ्याचा शाळेत अंदाधुंद गोळीबार; शिक्षकासह दोघांचा मृत्यू, १० विद्यार्थी गंभीर जखमी

School Shooting in Thailand: थायलंडमधील एका शाळेत शुक्रवारी सकाळी विद्यार्थ्याने केलेल्या गोळीबारात शिक्षकासह किमान दोन जण ठार झाले असून १० जण जखमी झाले आहेत. गोळीबार करणारा विद्यार्थीही मरण पावला आहे, काही वृत्तांनुसार पोलिसांनी संशयिताला गोळ्या घालून ठार केले, तर काहींच्या मते त्याने स्वत:वर गोळी झाडून आत्महत्या केली. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जखमींमध्ये १० विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. ही गोळीबाराची घटना शुक्रवारी नॉनथाबुरी प्रांतातील 'बांग क्रुई' (Bang Kruai) जिल्ह्यातील एका नामांकित हायस्कूलमध्ये घडली. 'थाई पीबीएस' (Thai PBS) च्या वृत्तानुसार, "प्राथमिक माहितीनुसार १०-१५ जण जखमी झाले आहेत.".नॉनथाबुरी प्रांतीय पोलीस प्रमुख यांनी माध्यमांना सागितले की, गोळीबार करणारा विद्यार्थी आठवीत शिकत होता.थायलंडमध्ये नववीतील विद्यार्थ्यांचे वय साधारणपणे १४ वर्षे असते.गोळीबारामागचा हेतू किंवा हल्ल्याला कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीबाबत अधिकाऱ्यांनी अद्याप अधिक तपशील जाहीर केलेले नाहीत. .'डेबसिरिन नॉनथाबुरी स्कूल'मधील आपत्कालीन कर्मचाऱ्यांनी प्रसारित केलेल्या एका फोटोत रुग्णवाहिकेबाहेर स्ट्रेचरवर एक व्यक्ती पडलेली दिसत आहे. दुसऱ्या एका छायाचित्रात विद्यार्थी शाळेतून बाहेर धावताना दिसत आहेत.जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार, २०२५ या शैक्षणिक वर्षात 'डेबसिरिन नॉनथाबुरी स्कूल'मध्ये सुमारे ३,१०० विद्यार्थी आणि १४७ शिक्षक होते..NEET-UG पुनर्परीक्षेआधीच टोकाचं पाऊल; १७ वर्षीय विद्यार्थ्यानं सहाव्या मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपवलं.थायलंडमधील बंदुकीची समस्याया प्रदेशात सर्वाधिक बंदूक मालक असलेल्या देशांपैकी थायलंड एक आहे. 'साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट'च्या अहवालानुसार, थायलंडमध्ये अंदाजे १ कोटी बंदुका वापरात आहेत; म्हणजेच तेथील दर सात रहिवाशांमागे एक बंदूक आहे..याआधीही शाळेत गोळीबारबंदुकीशी संबंधित कायदे कडक करण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे, परंतु अशा घटनांमध्ये फारशी घट झालेली नाही. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, एका १७ वर्षांच्या मुलाने पोलिसांची बंदूक चोरली आणि दक्षिण थायलंडमधील एका सरकारी हायस्कूलमध्ये गोळीबार केला. त्याने दोन तास चाललेल्या या हल्ल्यात काही काळासाठी लोकांना ओलीस ठेवले होते; या घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता दोघे जखमी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.