Trump Tariffs : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतासह ६० देशांना झटका, नवीन टॅरिफ जाहीर; व्यापारावर होणार परिणाम

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि इतर देशांना मध्यरात्री मोठा झटका दिला आहे. ट्रम्प यांनी १०% ते १२.५% टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केली. भारताचा समावेश १०% शुल्क श्रेणीमध्ये करण्यात आला आहे. अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी सक्तीच्या मजुरीचा वापर केला गेल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी लागू असलेल्या टॅरिफची मुदत गुरुवारी मध्यरात्री संपत होती; ट्रम्प यांचे टॅरिफ शुक्रवारी मध्यरात्री १२:०१ वाजता (ईस्टर्न टाइम) लागू झाले..सुप्रीम कोर्टाने फटकारले तरीही ट्रम्प ठाम या घोषणेचा परिणाम भारत, चीन आणि युरोपियन युनियनसह अमेरिकेच्या प्रमुख व्यापारी भागीदार देशांवर होणार आहे. टॅरिफ जाहीर करताना अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी सांगितले की, अमेरिका जवळपास एका शतकापासून सक्तीच्या मजुरीशी संबंधित शुल्क लावत आली आहे आणि व्यापारी भागीदारांना यापूर्वीही असे शुल्क भरावे लागले आहे. हे नवीन शुल्क या वर्षाच्या सुरुवातीला लागू केलेल्या १०% जागतिक शुल्काची जागा घेईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ट्रम्प प्रशासनाला यापूर्वी शुल्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा फटका बसला होता; तेव्हापासून प्रशासन ही शुल्क लागू करण्यासाठी विविध रणनीतींचा अवलंब करत आहे..Premium|India Trade Strategy : अमेरिका-इराण संघर्षानंतर भारताची नवी व्यापारनीती; आयात-निर्यातीच्या प्राधान्यक्रमात मोठे बदल का झाले?.चीन आणि जपानवर १२.५% शुल्क भारताला १०% श्रेणीत ज्यात केवळ १७ देशांचा समावेश आहे ठेवण्यात आले आहे, तर चीन आणि जपानसह अनेक देशांवर १२.५% शुल्क आकारले जाईल. काही देशांचआधीच उच्च शुल्क लागू आहे आणि या नवीन उपाययोजनेचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही. याव्यतिरिक्त, अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडा मुक्त व्यापार करारांतर्गत मेक्सिको आणि कॅनडाला यातून सूट देण्यात आली आहे. .ट्रम्प यांचा दावा आहे की ही टॅरिफ रचना तयार करण्यासाठी महिनाभर प्रयत्न केले गेले आणि त्यांच्या मार्गात कोणतेही कायदेशीर अडथळे नाहीत.'एएनआय'ने (ANI) वृत्त दिले आहे की, सुरुवातीला भारतावरही १२.५ टक्के शुल्क लावण्याची योजना होती. मात्र, नंतर असे निदर्शनास आले की सक्तीच्या मजुरीच्या मुद्द्यावर भारताने लक्षणीय सुधारणा केली आहे. .अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींनी सांगितले की, भारतासह १७ देशांना १० टक्के शुल्क श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे; या गटात कॅनडा, मेक्सिको, बांगलादेश, इंडोनेशिया आणि यूके (UK) यांचाही समावेश आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, सक्तीच्या मजुरीविरुद्ध ठाम भूमिका घेणाऱ्या मित्रराष्ट्रांसोबत व्यापार वाढवण्याचे अमेरिकेचे उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.