होर्मुझनंतर मलक्का सामुद्रधुनीकडे वळले ट्रम्प, भारतापासून १५० किमी अंतरावर; अमेरिकेनं केला मोठा करार, चीनची कोंडी

मध्य पूर्वेत तणावामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी जलवाहतूक जवळपास ठप्प असताना आता दक्षिण पूर्व आशियातील मलक्का सामुद्रधुनी चर्चेत आली आहे. अमेरिका आणि इंडोनेशियात नुकत्याच झालेल्या एका संरक्षण करारामुळे जगभरात खळबळ उडालीय. अमेरिका आता जागतिक व्यापाराची लाइफलाइन मानल्या जाणाऱ्या प्रमुख समुद्री मार्गांवर आपलं नियंत्रण भक्कम करण्याचा प्रयत्न करत आहे..गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस अमेरिका आणि इंडोनेशिया यांच्यात एका महत्त्वाच्या करारावर सही झाली. या करारानुसार अमेरिकन लष्कराच्या विमानांना इंडोनेशियाच्या हवाई हद्दीत उड्डाणाला परवानगी असणार आहे. अधिकृतपणे याला संरक्षण सहकार्य असं म्हटलं असलं तरी त्याचे अर्थ आणि परिणाम वेगळे असणार आहेत..अमेरिकेला या करारामुळे थेट मलाक्काच्या सामुद्रधुनीवर देखरेख करण्याचा आणि लष्कर पाठवण्याचा अधिकार मिळतो. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणवर दबाव टाकण्यासोबतच आता अमेरिका हिंदी महासागर आणि पूर्व आशियाला जोडणाऱ्या या सर्वात रहदारी असणाऱ्या मार्गावर स्वत:चं अस्तित्व निर्माण करत आहे..मलक्का सामुद्रधुनीही जागतिक व्यापारात महत्त्वाची आहे. होर्मुझ हे प्रामुख्यानं तेल पुरवठ्यात महत्त्वाचं मानलं जातं. तर मलक्का ऊर्जेसह इलेक्ट्रॉनिक्स, मशिन्सचे पार्ट्स आणि इतर वस्तुंच्या व्यापाराचं मुख्य केंद्र आहे..चीन त्यांच्या तेल आयातीसाठी याच मार्गावर अवलंबून आहे. मलक्का सामुद्रधुनीचं व्यवस्थापन हे इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूर यांच्याकडून केलं जातं. सिंगापूरसाठी तर हा जलमार्ग अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. दुसऱ्या बाजूला चीन या मार्गावर अवलंबून असल्यानं त्यांच्यासाठी अमेरिकेचं वर्चस्व अडचणीचं ठरू शकतं..मलक्का सामुद्रधुनी ही भारताच्या जवळ आहे. भारताची बेटं अंदमान निकोबार मलक्का सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेला अगदी तोंडावर आहेत. कँपेबेल बेमध्ये भारताचं सर्वात दक्षिणेकडेचं हवाई दलाचं तळ समुद्री वाहतुकीवर देखरेख करतं. यामुळे भारताची देखरेख करणारी ही एक चौकीच आहे. आता अमेरिकेचं वर्चस्व वाढल्यानं चीनचा वाढता प्रभावही नियंत्रणात राहणार आहे.