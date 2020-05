मल्ल्याची शेवटची याचिकाही ब्रिटन हायकोर्टाने फेटाळली; महिनाभरात भारताच्या ताब्यात?

लंडन : फरार भारतीय उद्योगपती विजय मल्ल्याला ब्रिटन हायकोर्टाने जोरदार झटका दिला आहे. भारताच्या हवाली करण्यास विरोध करणारी याचिका मल्ल्याने ब्रिटनच्या सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. ती याचिका ब्रिटन हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे.

यामुळे मल्ल्याकडे आता कोणताही कायदेशीर मार्ग शिल्लक राहिला नसल्याने पुढील २८ दिवसांमध्ये मल्ल्याला भारताच्या हवाली करण्यात येईल, असे ब्रिटनमधील माध्यमांचे म्हणणे आहे.

फरार उद्योगपती मल्ल्याला भारताच्या हवाली करण्यासाठी ब्रिटनच्या गृहसचिव असलेल्या प्रीती पटेल यांना प्रत्यार्पणासाठी पाठविलेल्या कोर्टाच्या आदेशास पुढील २८ दिवसांत औपचारिकरित्या मान्यता द्यावी लागेल. पटेल यांच्या मान्यतेनंतरच ब्रिटन सरकार मल्ल्याला भारत सरकारच्या ताब्यात देण्याच्या हालचाली करेल. गेल्या महिन्यातही मल्ल्याने अशीच याचिका दाखल केली होती. तेव्हाही ब्रिटन हायकोर्टाने ती याचिका फेटाळून लावली होती.

दरम्यान, बँक कर्ज परतफेडीचा प्रस्ताव बिनशर्त स्वीकारण्याचा आणि त्याच्यावरील खटला बंद करण्याचे आवाहन मल्ल्याने भारत सरकारला केले होते. तसेच कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने घोषित केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजबाबत भारत सरकारचे अभिनंदनही केले होते. मात्र, मी कर्जाचे देय देण्यासाठी तयार असतानाही त्या प्रस्तावाकडे सरकारने वारंवार दुर्लक्ष केल्याचे मल्ल्याने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

मल्ल्याने आज केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, 'कोविड-१९ स्पेशल पॅकेजबद्दल सरकारचे अभिनंदन. सरकारला वाटेल तेवढ्या नोटा ते छापू शकतात. सरकारी मालकीच्या बँकांमधून घेतलेले कर्ज १०० टक्के परतफेड करण्यासाठी जो तयार आहे, अशा माझ्यासारख्या छोट्या देयकाकडे सरकारने दुर्लक्ष करायला हवे.'

Congratulations to the Government for a Covid 19 relief package. They can print as much currency as they want BUT should a small contributor like me who offers 100% payback of State owned Bank loans be constantly ignored ? Please take my money unconditionally and close.

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) May 14, 2020