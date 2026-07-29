Japan Capital: टोक्योनंतर जपानला मिळणार दुसरी राजधानी! सरकारच्या निर्णयामागचं मोठं कारण काय? अधिसूचना जारी

भूकंपाच्या धोक्यामुळे जपान सरकार टोकियोमध्ये दुसरी राजधानी स्थापन करण्याची तयारी करत आहे. सनाए ताकाइची सरकारने या उद्देशाने एक अधिसूचना जारी केली आहे. भविष्याचा वेध घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जपान सरकारचे म्हणणे आहे. १८६८ मध्ये टोकियोला जपानची राजधानी म्हणून मान्यता देण्यात आली होती. जपान सरकारने दुसरी राजधानी स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे..मात्र, या प्रस्तावामुळे जपानमध्येच वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षांच्या मते, याचा फायदा जपान इनोव्हेशन पार्टीला होईल. जपानची राजधानी टोकियो पुढील ३० वर्षांत भूकंपांसाठी सर्वाधिक असुरक्षित असेल. येथे ७ तीव्रतेचा भूकंप होण्याची ७० टक्के शक्यता आहे. टोकियोच्या खाली भूभंग रेषा सक्रिय आहेत, जिथे पॅसिफिक प्लेट, फिलिपिन प्लेट, युरेशियन प्लेट आणि उत्तर अमेरिकन प्लेट या चार टेक्टॉनिक प्लेट्स एकमेकांना धडकतात..US Tariff Bill : अमेरिकेत रशिया संबंधित विधेयक मंजूर; भारतावर १००% टॅरिफचे संकट, तणाव वाढण्याची शक्यता.अहवालानुसार, जपानमधील बहुसंख्य सूचीबद्ध कंपन्यांची मुख्यालये सध्या टोकियोमध्ये आहेत. शिवाय, जपानची ३० टक्के लोकसंख्या टोकियोमध्ये राहते आणि टोकियोमध्येच रोजगाराचा सर्वात मोठा आधार आहे. जपान सरकार बऱ्याच काळापासून याची तयारी करत आहे. याची घोषणा सर्वप्रथम २०१० मध्ये करण्यात आली होती. जपान सरकारचे म्हणणे आहे की, नवीन राजधानी एक पर्यायी व्यवस्था म्हणून काम करेल. टोकियोमध्ये एखादा अपघात घडल्यास, सरकारचा कारभार येथून चालवला जाईल..Paris Knife Attack: पॅरिस हादरलं! गर्भवती महिलेसह तिघींवर चाकूहल्ला; आरोपीचा धक्कादायक दावा, म्हटला "मला अल्लाहने पाठवलं".जपान सरकारचा मुख्य भर ओसाकाला नवीन राजधानी म्हणून विकसित करण्यावर आहे. ओसाका हे जपानमधील एक ऐतिहासिक शहर असून एक महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ आहे. मियागी, होक्काइडो आणि फुकुओका हे देखील या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, केवळ त्याच शहरांना राजधानी म्हणून विकसित केले जाईल, जी शहरे या चार निकषांची पूर्तता करतील: १. पुरेशा शासकीय पायाभूत सुविधा २. आर्थिक स्तर ३. लोकसंख्येचा आकार ४. प्रशासकीय क्षमता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.