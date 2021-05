Tips for Baby : असा करा लहान मुलांचा सर्दी-खोकल्यापासून बचाव

नागपूर : सध्या हवा बदलतेय. सकाळी गारवा असतो, दुपारी ऊन तर सायंकाळी पाऊस येईल असं वाटते. अशा बदलत्या वातावरणात सर्दी खोकल्याचा त्रास झाला नाही तरच नवल. जेव्हा रूतूबदल होते तेव्हा मुलांना सर्दी, खोकला (Cold-cough) आणि शिंका सुरू होण्याची शक्यता अधिक असते. श्वासनलिकेच्या आतल्या आवारणास थोडी चुरचुर झाल्यास खोकल्याला सुरुवात होते, मुलांमध्ये खूप जास्त दिवस खोकला राहिल्यास अस्वस्थता येते. खोकल्यासाठी दुकानात औषधांचा (Medicine) दुष्काळ नसला तरी सुद्धा घरगुती उपाय आधी करणे चांगले. (Do this to protect children from colds and coughs, Nagpur news)

लहान बाळाला सर्दी-खोकला होणे सामान्य गोष्ट आहे. लहान मुलांना लगेचच जास्त पॉवरची औषधे देणे योग्य नसते. त्यामुळे घरगुती उपचार त्याला आराम पडण्यास लाभदायक ठरू शकतात. डॉक्टरची भेट घेऊ शकतो अशावेळी बाळ आजारी पडले तर नक्कीच त्याला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा. पण रात्री-अपरात्री अचानकच बाळाचा त्रास वाढला तर हे उपाय तुमची मदत करू शकतात.

बदलत्या हंगामात थंडी आणि थंडीमुळे मोठी माणसे अस्वस्थ होतात, तेव्हा लहान मुले अस्वस्थ होणे सामान्य आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी वृद्ध किंवा तरुण सहजपणे औषध घेतात. परंतु, बऱ्याच लोकांना लहान मुलांना या समस्येपासून मुक्त करण्यासाठी इंग्रजी औषध देण्यास भीती वाटते. असे बरेच लोक केवळ घरगुती उपचारांवरच लक्ष देतात.

तुम्ही बाळाच्या सर्दी आणि खोकल्याच्या समस्येमुळे अधिक त्रस्त असाल आणि कोणत्या घरगुती उपचारांची मदत घ्यावी हे समजू नये, तर आज तुम्हाला काही सोपे घरगुती उपचार सांगणार आहो. या उपायांच्या मदतीने बाळाच्या समस्येवर विजय मिळवू शकता. तर जाणून घेऊया याविषयी...

तुळशीची पाने

तुळशीची पाने वर्षानुवर्षे भारतीय समाजात औषध म्हणून प्रसिद्ध आहेत. सोबतच खोकला या समस्येवर सहज मात करता येते. त्याच्या पानांमध्ये असलेल्या अँटिऑक्सिडेंट गुणधर्मांमध्ये वृद्धावस्था, तरुण आणि मुलांची सर्दी आणि खोकला दूर करण्याची क्षमता आहे. अशा परिस्थितीत बाळांचा सर्दी-खोकला दूर करण्यासाठी याचा वापर करू शकतो. यामुळे सर्दी आणि खोकल्यापासून त्वरित आराम मिळेल आणि मुलं देखील निरोगी राहील.

हळद वापरा

हळदीमध्ये ॲंटीसेप्टिक आणि प्रतिजैविक गुणधर्म आहेत. हे गुणधर्म सर्दी आणि खोकला तसेच इतर अनेक आजार बरे करण्यासाठी उत्तम मानले जातात. याचा उपयोग मुलाच्या सर्दी-खोकल्याच्या समस्येवर सहजपणे होऊ शकतो. यासाठी हलक्या दुधात एक ते दीड चम्मच हळद पावडर टाकून बाळाला द्या. याशिवाय हळद कोमट पाण्यात मिसळूनही देऊ शकता. हा एक उत्तम घरगुती उपचार आहे.

मधाचा करा वापर

अनेक रोगांपासून मुक्त होण्यासाठी मध निश्चित उपाय आहे. त्याच्या वापरामुळे बऱ्यायाच रोगांचे सहजतेने निर्मूलन केले जाऊ शकते. तुमच्या बाळाला सर्दी आणि खोकला असेल तर मुलास ते पिण्यास देऊ शकता. यासाठी ते दुधात मिसळा आणि पिण्यासाठी किंवा अर्धा चम्मच सकाळी आणि सायंकाळी द्या. याद्वारे मुलाचे शरीराचे तापमान देखील चांगले राहील.

नियमित मालीश करा

लहान मुलाची सर्दी आणि खोकला दूर करण्यासाठी नियमित मालीश करणे देखील आवश्यक आहे. आता याचा अर्थ असा नाही की आपण तेल घेतले आणि मालीश करण्यास सुरुवात केली. यासाठी मोहरीच्या तेलात लसणाच्या कळ्या आणि ओवा टाकून गरम करा. आता या तेलाने बाळाला चांगल्या प्रकारे मालीश करा. यामुळे मुलाला त्वरित आराम मिळेल. या मसाजामध्ये बाळाची स्नायूही मजबूत राहतात.

