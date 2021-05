वजन कमी करायचं? अशा पद्धतीने करा धावण्याची सुरुवात

नागपूर : वजन कमी (weight loss) करण म्हणजे एक मोठ्ठा टास्क असतो. आजच्या धावपळीच्या जीवनात आणि अनियमित जीवनशैलीत लोकांचे वजन वाढण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे. त्यामुळे आजारांचा (diseases) विळखाही वाढतोय. मात्र, घाबरण्याचे कारण नाही. दररोज सकाळी व्यायाम करणे आणि वेळेत जेवण केल्याने सुद्धा वजन कमी केले जाऊ शकते. याशिवाय आपण आपल्या जीवनशैलीत महत्त्वाचे बदल करून वेट लूज करू शकता. (Want to lose weight start running to this way)

वजन कमी करायचे म्हणून आपण डाएट फॉलो करतो खरं. पण वजन कमी न होण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे डाएटमुळे शरीराला लागणारी पौष्टिक घटकांची कमतरता. चरबी कमी करायची असल्यास सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कॅलरीजचे प्रमाण कमी करणे. ते कमी करताना आहारातून सूक्ष्म घटक कमी करा. जेणेकरून, वजन घटण्यास मदत होईल.

‘मला वाटते की माझ वजन खूप वाढले आहे आणि मला बारीक व्हावंच लागेल.’ या एका विचाराचे रूपांतर काहीही करून वजन कमी करायचे उपाय शोधण्यामध्ये होते. शरीर सुडौल राखण्यासाठी व्यायामशाळेत तासंतास व्यायाम करणे, जिभेवर ताबा ठेवत मिळमिळीत अन्नाची सवय लावणे असे अनेक उपाय आपण करून बघितले असतीलच. पण समजा तुम्हाला एक नैसर्गिक, दुष्परिणाम नसलेला, अत्यंत सुलभ आणि १५-२० मिनिटे घेणारा उपाय मिळाला तर कसं होईल? चला तर जाणून घेऊया या विषयी...

धावणे हे शारीरिक आणि मानसिक तंदुरुस्ती सुधारण्यासाठी उत्तम कसरत आहे. नियमितपणे धावणे आपल्याला मजबूत हाडे तयार करण्यात, स्नायूंना मजबूत करण्यात, हृदयाची तंदुरुस्ती सुधारण्यास, तणावाची पातळी व्यवस्थापित करण्यात आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वजन कमी करण्यास मदत करते. धावणे प्रत्येकासाठी फायदेशीर आहे कारण ते हाडांची ताकद आणि खनिज घनता सुधारण्यास मदत करते. धावणे हा उच्च-घनतेचा व्यायाम आहे. परंतु, जर आपण नवशिक्या आहात आणि तंत्राशी झगडत असाल तर आपल्यासाठी काही टिप्स आहेत.

आवश्यक वस्तू

शूजची नवीन जोडी किंवा वर्कआउट कपड्यांमध्ये गुंतवणूक करणे धावणे सुरू करण्यासाठी प्रेरणा म्हणून काम करते. आपण कडक आणि आरामदायक शूज खरेदी केली तर चांगले कमान समर्थन आणि धक्का शोषण्यास मदत होते. ढिले कपडे घातले तर तुम्हाला चालणे आणि धावणे सुलभ करेल.

धावल्यानंतर हृदय गती सामान्य होईल

धावण्यापूर्वी योग्य सराव केल्याने रक्ताचा प्रवाह सुधारतो. संभाव्यत: दुखापतीची शक्यता कमी होते. धावल्यानंतर हृदय गती सामान्य होण्यास मदत होईल. जे दुखापत टाळण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. तुम्ही कधीही धावू शकता. यामुळे तुमच्या शरीरास योग्य विश्रांती मिळेल आणि हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी प्रणाली, स्नायू आणि हाडे यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी अनुकूलित होईल.

हळू सुरुवात करा

नवशिक्या म्हणून एकाच वेळी जास्त धावण्याचा प्रयत्न करू नका. धाव कमी ठेवा आणि मधोमध चालत जा. सुरुवातील मध्यम वेगाने धावणे सुरू करा आणि संपूर्ण धावांसाठी समान वेग कायम ठेवा. प्रत्येक वर्कआउटमध्ये अतिरिक्त मिनिट चालवून आपला वेळ वाढवा.

