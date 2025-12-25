आरोग्य

Sleep After Lunch: जेवणानंतर झोप येणं नॉर्मल नाही! ‘या’ आरोग्य समस्येचं असू शकतं लक्षण

why do I feel sleepy after eating lunch: दुपारी जेवणानंतर ऑफिस, प्रवासात किंवा घरी झोपे येणे ही एक सामान्य गोष्ट मानली जाते. पण असे नसून हे एका गंभीर आजाराचे लक्षण मानले जाते.
post meal sleepiness health problems: दुपारचं जेवण झाल्यानंतर अनेकांना अचानक झोप येते, डोळे जड होतात आणि कामावर लक्ष लागत नाही. अनेक लोक हे सामान्य समजून दुर्लक्ष करतात. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, जेवणानंतर सतत झोप येणं हे नेहमीच नॉर्मल नसतं. ही समस्या शरीरात सुरू असलेल्या काही गंभीर आरोग्य बदलांचं संकेत देऊ शकते. त्याकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच कारण शोधणं गरजेचं आहे. योग्य वेळी काळजी घेतल्यास भविष्यातील मोठा धोका टाळता येऊ शकतो.

