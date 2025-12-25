Sleep After Lunch: जेवणानंतर झोप येणं नॉर्मल नाही! ‘या’ आरोग्य समस्येचं असू शकतं लक्षण

post meal sleepiness health problems: दुपारचं जेवण झाल्यानंतर अनेकांना अचानक झोप येते, डोळे जड होतात आणि कामावर लक्ष लागत नाही. अनेक लोक हे सामान्य समजून दुर्लक्ष करतात. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, जेवणानंतर सतत झोप येणं हे नेहमीच नॉर्मल नसतं. ही समस्या शरीरात सुरू असलेल्या काही गंभीर आरोग्य बदलांचं संकेत देऊ शकते. त्याकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच कारण शोधणं गरजेचं आहे. योग्य वेळी काळजी घेतल्यास भविष्यातील मोठा धोका टाळता येऊ शकतो..जेवणानंतर शरीरात कोणते बदल होतात?जेवल्यानंतर शरीर अन्नाच्या पचनावर केद्रिंत करते. या दरम्यान पचनसंस्थेच्या अवयवांकडे रक्ताचा प्रवाह वाढतो आणि मेंदूकडे जाणारा रक्तप्रवाह थोडा कमी होतो. यामुळे शरीरात जडपणा, सुस्ती किंवा झोप जाणवू शकते. वैज्ञानिक भाषेत याला पोस्ट लंच डिप म्हणतात. हि एक नैसर्गिक प्रक्रिया असून काही कारणांमुळे याचा प्रभाव वाढू शकतो..Overeating Control Tips: न्यू इअर पार्टीनंतर पोट बिघडतंय? ओवरइटिंग टाळण्यासाठी ‘हे’ उपाय नक्की करा.कोणत्या आजाराचा धोका?तज्ञांच्या मते जर दुपारी जेवणानंतर झोप येत असेल तर हे इन्सुलिन रेझिस्टन्स सुरुवातीच लक्षण असू शकते. अशावेळी शरीर साखरेचे ऊर्जेत रुपांतर नीच करु शकत नाही. त्यामुळे जेवणानंतर ब्लडशुगर वेगाने वाढते आणि नियंत्रित करण्यासाठी शरीर जास्त इन्सुलिन सोडते. हीच क्रिया काही वेळाने थकव्याचे कारण बनवते. तज्ज्ञाच्या मते दीर्घकाळ इन्सूलुन रेझिस्टन्स राहिल्यास भविष्यात हायबेटीस, हृदयविकार आणि काही प्रकरणांमध्ये कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो. तसेच अनेकवेळा उपाशी पोटी केलेली शुगर टेस्ट नॉर्मल असूनही ही समस्या वाढू शकते. यालाच सायलेंट मेटाबॉलिक प्रॉब्लेम म्हणतात..कोणते उपाय करावे दुपारी हलके आणि संतुलित आहार घ्यावा.आहारात फायबर आणि प्रोटनयुक्त पदार्थांचा समावेश करा आणि गोड पदार्थ खाणे टाळा.जेवणानंतर लगेच झोपण्याएवजी १० ते १५ मिनिट चालणे आरोग्यदायी मानले जाते.तसेच रोज व्यायाम, वजन नियंत्रण आणि पुरेशी झोप घेतल्यास ही समस्या कमी होऊ शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.