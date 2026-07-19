Hunger Strike: उपोषण केल्यावर शरीरात नेमके काय बदल होतात? १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ उपाशी राहण्याचे परिणाम

This Is How Your Body Starves Without Food: नीट (NEET) परीक्षा गैरव्यवहार आणि पेपर लीक प्रकरणाविरोधात,दिल्लीच्या जंतरमंतर येथील सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला २० दिवसांपेक्षा जास्त काळ उलटला. दिल्ली पोलिसांनी त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले आहे. खूप काळ अन्न न मिळाल्यास मानवी शरीरात नक्की काय बदल होतात आणि शरीर जगण्यासाठी कसा संघर्ष करते याची माहिती जाणून घेऊयात. पहिले २४ तास - भुकेची पहिली जाणीवशेवटचे जेवण जेवल्यानंतर काही तासांतच शरीर यकृत आणि स्नायूंमध्ये साठवून ठेवलेले 'ग्लायकोजेन' (ग्लूकोजचा साठा) ऊर्जेसाठी वापरण्यास सुरुवात करते. या काळात 'घ्रेलीन' (Ghrelin) नावाच्या संप्रेरकामुळे (हॉर्मोन) भुकेची तीव्र भावना निर्माण होते. हा शरीराचा प्राथमिक सिग्नल असतो, जो फक्त अस्वस्थता निर्माण करतो, कोणताही धोका नाही..२ रा ते ३ रा दिवस - भुकेची भावना मंदावणेसाधारण २४ ते ४८ तासांत शरीरातील संपूर्ण ग्लायकोजेन संपते. त्यानंतर शरीर ऊर्जेसाठी चरबी (Fat) जाळण्यास सुरुवात करते. शरीराने हा नवीन मार्ग स्वीकारल्यामुळे भुकेची तीव्र भावना निर्माण करणारे घ्रेलीन हॉर्मोन कमी होते. त्यामुळे भूक लागणे तात्पुरते बंद होते. हा शरीर सुरक्षित असल्याचा संकेत नसून शरीर 'सर्व्हायवल मोड'मध्ये गेल्याचे लक्षण आहे.४ था ते ७ वा दिवस - 'केटोसिस'ची सुरुवातया टप्प्यावर मेंदू आणि इतर महत्त्वाच्या अवयवांना चालवण्यासाठी शरीर चरबीपासून तयार होणाऱ्या 'केटोन्स'वर अवलंबून राहते. यामुळे शरीरातील ऊर्जा कमालीची घटते, एकाग्रता कठीण होते आणि प्रचंड थकवा जाणवतो. रक्तदाब (Blood Pressure) आणि रक्तातील साखर यामध्ये मोठे चढ-उतार होतात. त्यातच पाण्याचे प्रमाण कमी असल्यास चक्कर येण्याचा त्रास वाढतो..सोनम वांगचुक यांचं वजन ९ किलो घटलं, उपोषणाचे अवयवांवर गंभीर परिणाम; प्रकृतीबाबत डॉक्टरांनी दिला इशारा.८ वा ते १२ वा दिवस - स्नायू वितळण्यास सुरुवातजेव्हा शरीरातील चरबीचा साठा संपू लागतो, तेव्हा शरीर ऊर्जेसाठी स्वतःचे स्नायू तोडण्यास (Muscle Breakdown) सुरुवात करते. यामध्ये हळूहळू हृदयाच्या स्नायूंचाही समावेश होतो. हा काळ डॉक्टरांसाठी अत्यंत चिंतेचा असतो. स्नायूंचे वजन वेगाने घटते, तीव्र वेदना सुरू होतात आणि शरीरातील पोटॅशियम व सोडियम यांसारख्या इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन बिघडते.१३ वा ते १५ वा दिवस - अवयवांवर प्रचंड ताणदोन आठवड्यांनंतर उपोषण खऱ्या अर्थाने जीवघेण्या वळणावर पोहोचते. हृदयाचे स्नायू कमकुवत झाल्यामुळे हृदयावर प्रचंड ताण येतो. रक्तदाब अचानक कोसळू शकतो, रोगप्रतिकारक शक्ती अत्यंत कमकुवत होते आणि मेंदूला योग्य रासायनिक पुरवठा न मिळाल्याने व्यक्ती गुंगीत राहू शकते किंवा गोंधळलेली अवस्था निर्माण होते. या स्थितीत तातडीने वैद्यकीय मदतीची गरज असते..१५ दिवसांनंतर - जीवाला थेट धोका१५ दिवसांनंतर हृदय आणि मूत्रपिंड (किडनी) कायमचे निकामी होण्याचा (Irreversible Organ Damage) धोका सर्वोच्च पातळीवर पोहोचतो. वांगचुक यांच्या शरीरात डिहायड्रेशन आणि पोटॅशियमची पातळी कमी झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे.दीर्घकाळ उपोषण करणाऱ्या व्यक्तीला पुन्हा अन्न देताना अत्यंत काळजी घ्यावी लागते. अचानक जड अन्न दिल्यास शरीरातील द्रव आणि इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन बिघडून 'रिफिडिंग सिंड्रोम' (Refeeding Syndrome) होऊ शकतो, जो अत्यंत जीवघेणा ठरू शकतो..रोज १८-२० तास काहीच खात नाही सोनाली बेंद्रे! कॅन्सरनंतर 'या' सवयीने बदललं आयुष्य; पण सगळ्यांसाठीच आहे का योग्य?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.