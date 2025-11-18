आरोग्य

फक्त ‘चालणे’ किती प्रभावी?

मी चाळीस ते साठ वयोगटातील अनेकांना ते कोणता व्यायाम करतात याबद्दल विचारतो, ते मला अभिमानाने सांगतात की ते दररोज किती पावले चालतात....
walking

walking

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- महेंद्र गोखले, फिटनेसविषयक प्रशिक्षक

मी चाळीस ते साठ वयोगटातील अनेकांना ते कोणता व्यायाम करतात याबद्दल विचारतो, ते मला अभिमानाने सांगतात की ते दररोज किती पावले चालतात.... पण प्रामाणिकपणे सांगायचे, तर चालणे हा संपूर्ण व्यायाम नाही. चालणे ही शरीराची केवळ एक क्रिया आहे ज्याचा व्यायाम म्हणून संपूर्ण शरीराला मर्यादित फायदा होतो.

Loading content, please wait...
exercise
Weight Loss
Walking
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com