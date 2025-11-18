फक्त ‘चालणे’ किती प्रभावी?

- महेंद्र गोखले, फिटनेसविषयक प्रशिक्षकमी चाळीस ते साठ वयोगटातील अनेकांना ते कोणता व्यायाम करतात याबद्दल विचारतो, ते मला अभिमानाने सांगतात की ते दररोज किती पावले चालतात.... पण प्रामाणिकपणे सांगायचे, तर चालणे हा संपूर्ण व्यायाम नाही. चालणे ही शरीराची केवळ एक क्रिया आहे ज्याचा व्यायाम म्हणून संपूर्ण शरीराला मर्यादित फायदा होतो..प्रथम हे समजून घेऊया, की चालणे ही फक्त एरोबिक हालचाल आहे ज्यामध्ये हृदय व रक्तवाहिन्याना काही प्रमाणात फायदा होतो. परंतु आपण संपूर्ण शरीराच्या व्यायामाचा विचार करतो तेव्हा चालण्याचे मर्यादित फायदे आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपण मोठे होतो तसतसे आपण बरेच स्नायू गमावतो, ज्यामुळे शरीराची शक्ती कमी होते. चालण्याने शरीराची जास्त झीज होते. स्ट्रेंथ आणि मोबिलिटी ट्रेनिंगमुळे शरीराची हानी भरून निघते..मी अनेक लोकांना भेटतो - जे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करायला नाखूष असतात कारण त्यांना दुखापत होण्याची भीती असते. विशेषत: स्त्रियाना आपले शरीर पुरूषी होईल अशी भीती असते; पण ते खरे नाही. किंबहुना त्यांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे, की केवळ चालणे किंवा फक्त हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी व्यायामामुळे त्यांचे शरीर स्नायू गमावू शकतात, प्रत्येक व्यक्तीने स्नायू टिकवून ठेवले पाहिजेत जेणेकरून नंतरच्या वयात शरीराचा समतोल चांगला राखता येतो आणि अधिक कॅलरी बर्न होण्यास मदत होते कारण स्नायूंच्या प्रशिक्षणामुळे हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी व्यायामापेक्षा जास्त कॅलरी बर्न होतात..फक्त चालण्याचे बरेच तोटेही आहेतकॅलरी बर्न : स्ट्रेंथ, जॉगिंग यांसारख्या अधिक तीव्र व्यायामाच्या तुलनेत चालणे कॅलरी बर्नसाठी तितके प्रभावी असू शकत नाही.शारीरिक ताण : जास्त चालण्यामुळे शारीरिक ताण येऊ शकतो, गुडघे, घोटे, नितंब यांच्यावर ताण येतो. चालणे या व्यायामामुळे आपण शरीराला कोणतेही आव्हान देत नाही. त्यामुळे चालणे ही केवळ एक कृती आहे व्यायाम अजिबात नाही. जे लोक रस्त्यावर किंवा टेकडीवर चालतात ते काही प्रमाणात दुखापतीला आमंत्रण देतात..पादत्राणे : जीर्ण झालेले किंवा अयोग्यरित्या फिटिंग शूज घालून चालल्याने पाय दुखू शकतात आणि फोड येऊ शकतात. पायाला दुखापत होऊ नये म्हणून चालण्यासाठी किंवा जॉगिंगसाठी खास डिझाइन केलेले चांगले शूज असणे आवश्यक आहेशरीराच्या वरच्या भागाकडे दुर्लक्ष : केवळ चालण्याच्या व्यायामामुळे शरीराच्या वरच्या भागाच्या व्यायामाकडे दुर्लक्ष होते. वरच्या शरीराची ताकद आणि मोबिलीटी अतिशय महत्त्वाची असते. त्याची काळजी घेतली नाही, तर फ्रोझन शोल्डर, लंबर, सर्वायकल स्पॉन्डीलायसिस यासारखे आजार उद्भवण्याचा धोका असतो. शरीराची मध्यवर्ती ताकद आणि शरीररचना संतुलित ठेवणे अतिशय महत्त्वाचे असते..मोबिलिटिकडे दुर्लक्ष करणे : बरेच लोक फक्त व्यायाम म्हणून चालतात; परंतु चालण्यानंतर स्ट्रेचिंग, हिप, हॅमस्ट्रिंग, काफ, सांधे मजबूत करण्यासाठी व्यायामाकडे लक्ष देत नाहीत. परिणामी गंभीर दुखापत होते आणि सांधे स्थिरता गमावतात. चालणे ही एकसुरी हालचाल आहे, शरीराच्या बहुआयामी हालचालींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे - ज्यामध्ये संपूर्ण शरीराला व्यायाम होईल असा व्यायाम केला पाहिजे. एक योजनाबद्ध व्यायामाचा कार्यक्रम सुरू करताना संपूर्ण शरीराला व्यायाम होईल यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्यामुळे शरीरातील सर्व घटक आणि ऊर्जा यांचे संतुलन राखले जाईल. केवळ चालण्याचा व्यायाम करणारे लोक या महत्त्वाच्या घटकांपासून दूर राहतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.