आरोग्य

Breathing Exercises: फुफ्फुसांच्या आरोग्यासाठी ‘ब्रीदिंग एक्सरसाईज’ का गरजेची? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या कारणं

Benefits of Breathing Exercises: हवेतील प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. विशेषतः हिवाळ्यात धूर, धूळ आणि स्मॉगमुळे वातावरण अधिक प्रदूषित होते. अशा वेळी फुफ्फुसांसंबधी आजारांचा धोका वाढू शकतो. यामुळे अशा परिस्थितीत दररोज ‘ब्रीदिंग एक्सरसाईज’ करणे खूप गरजेचं आहे
Breathing Exercises: फुफ्फुसांच्या आरोग्यासाठी ‘ब्रीदिंग एक्सरसाईज’ का गरजेची? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या कारणं
Monika Shinde
Updated on

Benefits of Breathing Exercises: हवेतील वाढते प्रदूषण धूर, धूळ आणि बदलत्या हवामानामुळे फुफ्फुसांचे आरोग्य आज गंभीर चिंतेचा विषय बनले आहे. अशा परिस्थितीत श्वसन व्यायाम म्हणजेच 'ब्रीडिंग एक्सरसाईज' हा फुफ्फुसांसाठी नैसर्गिक आणि प्रभावी उपाय ठरतो.

Loading content, please wait...
lifestyle
yoga
Life
exercise
lungs
Breathing
Yoga Lifestyle
deep breathing
yogasan
winter session
exercise on lives of young people
health
Healthcare challenges in rural India
Healthy Lifestyle
Lung Diseases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com