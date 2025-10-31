Breathing Exercises: फुफ्फुसांच्या आरोग्यासाठी ‘ब्रीदिंग एक्सरसाईज’ का गरजेची? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या कारणं

Benefits of Breathing Exercises: हवेतील वाढते प्रदूषण धूर, धूळ आणि बदलत्या हवामानामुळे फुफ्फुसांचे आरोग्य आज गंभीर चिंतेचा विषय बनले आहे. अशा परिस्थितीत श्वसन व्यायाम म्हणजेच 'ब्रीडिंग एक्सरसाईज' हा फुफ्फुसांसाठी नैसर्गिक आणि प्रभावी उपाय ठरतो. .‘ब्रीदिंग एक्सरसाईज (श्वसन व्यायाम) का आवश्यक आहे?प्रदूषित हवेमुळे फुफ्फुसांवर मोठा ताण येतो. त्यामुळे श्वास घेण्याची क्षमता कमी होऊ शकते, थकवा जाणवू शकतो आणि कधीकधी श्वसनाच्या आजारांचा धोका वाढतो. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की दररोज काही मिनिटे श्वासोच्छवासाचे व्यायाम केल्याने केवळ फुफ्फुसांचे कार्य वाढत नाही तर शरीराला ऑक्सिजनचा पुरवठा चांगला होतो..MPSC Result 2024: राज्यसेवा परीक्षा निकाल जाहीर! सोलापूरचा विजय लामकणे राज्यात पहिला.‘श्वास घेण्याच्या व्यायामाचे’ महत्वाचे फायदेफुफ्फुसांची क्षमता वाढतेश्वसनाच्या व्यायामामुळे फुफ्फुसांचा विस्तार अधिक होतो, ज्यामुळे शरीराला अधिक ऑक्सिजन मिळतो.तणाव कमी कराखोल श्वास घेण्यामुळे शरीर आणि मन दोन्हीही आरामदायी होतात.प्रदूषणाचे परिणाम कमी कराफुफ्फुसातून प्राणघातक कण काढून टाकण्यास मदत करते.रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतेऑक्सिजनची पातळी सुधारून शरीर अधिक निरोगी राहते.दम्याच्या रुग्णांसाठी योग्यहा व्यायाम वायुमार्ग स्वच्छ ठेवतो आणि श्वास घेणे सोपे करतो..कोणता श्वास घेण्याचा व्यायाम करावा?अनुलोम-विलोम प्राणायामदीर्घ श्वास घेऊन दुसऱ्या नाकपुडीतून तो सोडण्याचा व्यायाम श्वसनमार्ग स्वच्छ ठेवतो.बॉक्स श्वास घेणेचार सेकंद श्वास घेणे, चार सेकंद श्वास रोखून ठेवणे आणि चार सेकंद श्वास सोडणे या व्यायामामुळे फुफ्फुसे मजबूत राहतात.डायाफ्रामॅटिक श्वासोच्छ्वासपोटाच्या स्नायूंवर नियंत्रण ठेवून श्वास घेण्याचा व्यायाम डायाफ्रामला बळकटी देतो..Top 5 Countries: परदेशात शिक्षणाचं स्वप्न पूर्ण करा! हे आहेत 5 देश, जिथे भारतीय विद्यार्थी 30 लाखांच्या आत करू शकतात उच्च शिक्षण.कधी आणि कसे करावे?- सकाळी स्वच्छ हवेत व्यायाम करणे सर्वोत्तम मानले जाते.- जास्त प्रदूषण असलेल्या भागात किंवा धुक्याच्या हवामानात व्यायाम करणे टाळा.- जर तुम्हाला श्वास घेण्यास त्रास होत असेल किंवा दमा किंवा सीओपीडी सारखे आजार असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतर व्यायाम सुरू करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.