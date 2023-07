Monsoon Health Tips : पावसात फुड पॉयझनिंगच्या घटना अधिक होतात. कारण, या ऋतूत आपली पचनशक्ती कमजोर होते. त्याचबरोबर पोटाशी संबंधित समस्याही तुम्हाला त्रास देऊ शकतात. पण, ही परिस्थिती दुर्लक्षित करता येणार नाही.

वास्तविक, या हंगामात अशी अनेक कारणे आहेत जी अन्न विषबाधाचे कारण बनू शकतात आणि तुम्हाला गंभीर आजारी बनवू शकतात. तर, या कारणांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. (Monsoon Health Tips : Why does the risk of food poisoning increase in the rain? )

पावसाळ्यात गरमागरम ,चटपटीत खाण्याचा मोह होतो. मात्र हे पदार्थ तेलकट तुपकट असतात. बाहेर वापरण्यात येणारं तेल कसं असतं, कितीवेळा वापरलेलं असतं, हेसुद्धा अनेकदा माहित नसतं. पुन्हा पुन्हा तापवलेलं तेल आरोग्यासाठी घातक असतं. त्यातून हृदयविकारांना आमंत्रण मिळते. त्यामुळे जास्तीत जास्त पदार्थ घरीच बनवावे. (Monsoon Tips)

या कारणांमुळे पावसात अन्नातून विषबाधा होऊ शकते

शिळ्या अन्नामुळे

शिळे अन्न खाल्ल्याने अन्नातून विषबाधा होऊ शकते. खरं तर, या हवामानात, सकाळी किंवा रात्री ठेवलेले अन्न देखील तुम्हाला गंभीर आजारी बनवू शकते. आर्द्रतेमुळे, यावेळी कोणतेही अन्न लवकर खराब होते किंवा सामान्य भाषेत ते आंबट होते. वास्तविक ही किण्वनाची प्रक्रिया आहे ज्यामुळे अन्न विषबाधा होते.

बाहेर खाणे

पावसात बाहेरचे खाणे तुमच्यासाठी विष ठरू शकते. हे तुम्हाला कधीही आजारी बनवू शकते. मग ते पाणीपुरीचे पाणी असो किंवा बटाटा करी. तुम्हाला पावसात कधीही अन्नातून विषबाधा होण्याची समस्या होऊ शकते. याशिवाय चायनीज फूड खाल्ल्याने अन्नातून विषबाधा होऊ शकते. (Monsoon health tips in marathi)

दूषित पाणी

दूषित पाण्यामुळे पावसात अन्नातून विषबाधा होऊ शकते. हे पाणी तुमच्या घरातील असो किंवा पुरवठ्याचे, ते तुम्हाला गंभीर आजारी बनवू शकते. कारण या ऋतूमध्ये फंगल आणि बॅक्टेरियाच्या संसर्गाचा धोका जास्त असतो, ज्यामुळे तुम्ही या समस्येला बळी पडू शकता.

खराब झालेल्या भाज्या आणि फळे

खराब भाज्या आणि फळांमुळे तुम्हाला अन्नातून विषबाधा होण्याची समस्या होऊ शकते. वास्तविक, या ऋतूत कच्च्या फळे आणि भाज्यांचे जास्त सेवन केल्याने तुमच्या पोटात संसर्ग होतो. यामुळे तुम्ही गंभीर आजारी पडू शकता. जसे ताप, डोकेदुखी, अतिसार आणि अशक्तपणा. (Infection)

जंतूसंसर्गाकडे बारीक लक्ष द्या

उंदराच्या मूत्रविसर्जनातून हा जीवाणू गढूळ पाण्यात शिरतो. या पाण्यातून चालताना पायाला झालेल्या जखमा व छोट्या चिरांमधून जंतुसंसर्ग होतो. ताप येणं, डोळे लाल होणं, यकृतदाह, कावीळ व मूत्रपिंडाच्या कामात बाधा येणं ही त्याची लक्षणं.

प्रत्येक वेळी मुलांना घराबाहेर पाठवताना गमबूट घालणं शक्य नाही. त्यामुळे गढूळ पाण्यात मुलांना खेळू न देणं तसंच घरी आल्यावर पाय स्वच्छ धुणं आणि पायांवरील छोट्या-मोठ्या जखमांवर त्वरित औषधोपचार करणं हा लेप्टोच्या प्रतिबंधाचा सोपा उपाय आहे.

डासांपासून होणारे आजार

डेंग्यू, मलेरियामध्ये दर एक दिवसाआड थंडी भरून ताप येतो. पण लहान मुलांमध्ये उलट्या, जुलाब, रोज एकदा किंवा दोनदा ताप येणं अशा लक्षणांमुळे निदानात संदिग्धता निर्माण होते. डेंग्यूचा विषाणू एडिस नावाच्या डासामार्फत होतो.

तीव्र ताप, हात-पाय मोडून येणं आणि अंगावर विशिष्ट प्रकारचे पुरळ येणं ही या आजाराची लक्षणं. विषाणूंमुळे होत असल्याने हा आजारही स्वनियंत्रित असतो, मात्र अनेकदा गुंतागुंत होण्याची शक्यता ताप उतरताना असते.

पावसाळ्यात या गोष्टी सांभाळा

- जुनी धान्ये (उदा. तांदूळ,गहू,जव, वरी तांदूळ, नाचणी, बाजरी) भाजणी, राजगिरा, सर्वधान्यांच्या लाह्या, फुलके, ज्वारीच्या किंवा ज्वारीच्या लाह्यांच्या पिठाचा सांजा याचा आहारामध्ये समावेश असावा.

- जूना गुळ किंवा मधाचा वापर आहारामध्ये अधिक करावा

- फळांमध्ये डाळिंब, केळी, सफरचंद,अल्प प्रमाणात काकडी, खरबूज खावे

- मूग, मसूर, उडीद, कुळीथ, चवळी चालेल. ती सुद्धा व्यवस्थित शिजवून लिंबू पिळून, तेलाची / तुपाची फोडणी देऊन खावी. मोठी कडधान्यं उदा. वाटाणा, पावटा, हरभरा, मटार, छोले ही शक्‍यतो टाळावीत.

- नवीन तांदूळ पचायला जड असतात. तांदूळ, गहू, ज्वारी हे जुने धान्य वापरावे किंवा भाजून घ्यावे. बाजरी किंवा मक्‍याची भाकरी शक्‍यतो या दिवसात खाऊ नये. कारण हे दोन्ही रुक्ष आहेत व वातकारक पदार्थ आहेत.