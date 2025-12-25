Pumpkin Seeds Before Bed: रात्री झोप येत नाही? झोपण्यापूर्वी भोपळ्याच्या बिया खाल्ल्यावर काय होतं, आहारतज्ज्ञांनी सांगितलं सत्य

do pumpkin seeds help with insomnia: रात्री झोप न येणे हे सामान्य झाले आहे, ताणतणाव, स्क्रीनवरील वेळ आणि चिंता यामुळे झोपेच्या नैसर्गिक पद्धतींमध्ये व्यत्यय येतो. निद्रानाशाची लक्षणे म्हणजे कमी दर्जाची विश्रांती, झोप न लागणे किंवा पुरेशी झोप घेऊनही थकून जागे होणे. भोपळ्याच्या बियांसारखे पौष्टिक पदार्थ झोपण्यापूर्वी सेवन करणे फायदेशीर ठरू शकते. कारण यामध्ये मॅग्नेशियम, ट्रिप्टोफॅन आणि झिंक असतात, जे शरीराला आराम देण्यास आणि चांगली झोप घेण्यास मदत करू शकतात..पोषणतज्ञ, होलिस्टिक वेलनेस कोच आणि ईट क्लीन विथ एशांकाच्या संस्थापक, आहारतज्ञ एशांक वाही, हेल्थशॉट्सना सांगतात की स्वयंपाकघर आणि बेडरूममध्ये झोपेला आधार देणाऱ्या सवयी स्वीकारणे महत्वाचे आहे. भोपळ्याच्या बिया हे चमत्कारिक उपाय नसले तरी, आहारतज्ञ एशांकाच्या "ईट क्लीन" दृष्टिकोनाशी जुळतात, कार्यात्मक पोषणाद्वारे नैसर्गिक झोपेला प्रोत्साहन देतात. स्क्रीन टाइम कमी करणे आणि ताण व्यवस्थापित करणे यासारख्या सवयी तसेच योग्य आहार झोपेची गुणवत्ता सुधारतात. .भोपळ्याच्या बिया खाण्याचे फायदेमॅग्नेशियम विश्रांतीसाठी सर्वात महत्वाचे खनिजांपैकी एक. ते तुमच्या स्नायूंना आराम देऊन, तणाव कमी करून आणि तुमच्या नसा शांत करून तुम्हाला झोप येण्यास मदत करते. जेव्हा तुमचे मॅग्नेशियमचे प्रमाण कमी असते तेव्हा तुम्हाला अस्वस्थ किंवा कमी झोप येऊ शकते. ट्रिप्टोफॅन ते सेरोटोनिनच्या निर्मितीस मदत करते, एक संप्रेरक जो आनंद आणि शांतता वाढवतो. तुमच्या झोपेच्या चक्राचे नियमन करणारा संप्रेरक मेलाटोनिन नंतर सेरोटोनिनपासून तयार होतो. भोपळ्याच्या बियांसारखे ट्रिप्टोफॅनयुक्त पदार्थ नैसर्गिकरित्या तुमच्या झोपेची गुणवत्ता सुधारू शकतात..Sleep After Lunch: जेवणानंतर झोप येणं नॉर्मल नाही! ‘या’ आरोग्य समस्येचं असू शकतं लक्षण.झिंक झिंक मॅग्नेशियम आणि मेलाटोनिनसोबत काम करून तुमच्या शरीराला चांगली झोप घेण्यास मदत करते. ते तुमच्या झोपेची पद्धत राखण्यास मदत करते आणि मेंदूचे आरोग्य सुधारते. जर तुमच्याकडे पुरेसे झिंक असेल तर तुम्ही अधिक गाढ झोपू शकता आणि जागे झाल्यावर अधिक आरामदायी वाटू शकता.लोह लोहाच्या कमी पातळीमुळे पाय अस्वस्थ होऊ शकतात, रात्री वारंवार जागे होणे आणि झोप येण्यास त्रास होऊ शकतो. भोपळ्याच्या बियांमध्ये आढळणारे वनस्पती-आधारित लोह शरीराच्या ऑक्सिजन वाहतुकीत मदत करते आणि लोहाच्या कमतरतेशी संबंधित झोपेच्या समस्या कमी करते.निरोगी चरबी आणि प्रथिनेभोपळ्याच्या बियांमध्ये असलेले वनस्पती प्रथिने आणि निरोगी चरबी झोपताना रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवण्यास मदत करतात. रात्रीच्या वेळी रक्तातील साखरेचे प्रमाण अचानक कमी झाल्यामुळे चिंता, भूक किंवा अस्वस्थता येऊ शकते. हे टाळता येते आणि झोपण्यापूर्वी भोपळ्याच्या बियांचे थोडेसे सेवन करून अधिक शांत, शांत झोप मिळवता येते..Better Sleep in Winter: थंडीपासूनच नाही तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर! सॉक्स घालून झोपण्याचे 5 चमत्कारी फायदे.स्लीप स्नॅकआहारतज्ज्ञ एशांक वाही म्हणतात की, "भोपळ्याच्या बियांचा एक छोटासा भाग, योग्य वेळी खाल्ल्याने झोपेच्या गुणवत्तेत फरक पडू शकतो. ज्यामुळे शरीराला पुरेशी विश्रांती मिळते. एक मुठभर बीया खाव्यात. झोपण्यापूर्वी 30 ते 60 मिनिटांपूर्वी खावे. तुम्ही भाजून किंवा मीठ टाकून खाऊ शकता. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.