आरोग्य

Neurologist Tips For Better Sleep: तुम्हालाही झोप येत नाही? न्यूरोलॉजिस्ट सांगतात ‘या’ 3 सवयी बदलल्या तर येईल शांत झोप

Why can’t I sleep at night neurologist tips: रात्रीची अपूर्ण झोप आरोग्यासंबंधित विविध समस्या निर्माण करु शकते. यामुळे न्यूरोलॉजिस्टने काही उपाय सांगितले आहेत ज्यामुळे तुम्हाला रात्री शांत झोप येईल.
Why can’t I sleep at night neurologist tips

Why can’t I sleep at night neurologist tips

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Sleep Problem: रात्रीची पूर्ण झोप घेणे हे जरा अवघडच आहे. स्लीप फाउंडेशनच्या मते, जगभरातील अनेक लोक अपुऱ्या झोपेच्या समस्यांशी झुंजत आहेत. ते स्पष्ट करतात की बरेच प्रौढांना आवश्यक असलेली विश्रांती मिळत नाही. सरासरी, एक तृतीयांश पेक्षा जास्त प्रौढांना दररोज रात्री सांगितलेल्या सात तासांपेक्षा कमी झोप मिळते.

Loading content, please wait...
lifestyle
Adopt Good Habits
Sleep
health
Healthcare
Sleep Disorders
Lifestyle Changes for Sleep
Sleep Apnea

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com