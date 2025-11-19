Neurologist Tips For Better Sleep: तुम्हालाही झोप येत नाही? न्यूरोलॉजिस्ट सांगतात ‘या’ 3 सवयी बदलल्या तर येईल शांत झोप

Sleep Problem: रात्रीची पूर्ण झोप घेणे हे जरा अवघडच आहे. स्लीप फाउंडेशनच्या मते, जगभरातील अनेक लोक अपुऱ्या झोपेच्या समस्यांशी झुंजत आहेत. ते स्पष्ट करतात की बरेच प्रौढांना आवश्यक असलेली विश्रांती मिळत नाही. सरासरी, एक तृतीयांश पेक्षा जास्त प्रौढांना दररोज रात्री सांगितलेल्या सात तासांपेक्षा कमी झोप मिळते..अनेकदा, खूप उशिरापर्यंत जागे राहिल्याने, जास्त काम केल्यामुळे किंवा झोपेच्या समस्यांमुळे लोक शांत झोपू शकत नाहीत. झोपेचा अभाव एखाद्याच्या आरोग्यावर हानिकारक परिणाम करू शकतो. पण हे बदलू शकते का? याबाबत न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार यांनी ३ सवयी बदलण्यास सांगितल्या आहेत. ज्य़ामुळे तुम्हाला रात्री शांत झोप येण्यास मदत होईल. झोप तुमच्या मनासाठी आणि शरीरासाठी खूप महत्त्वाची आहे. जेव्हा तुम्हाला सतत झोपेचा अभाव असतो तेव्हा ते तुम्हाला थकवतेच असे नाही तर तुमच्या शरीरातील जवळजवळ प्रत्येक सिस्टीमला हानी पोहोचवू शकते. तुमच्या हृदयापासून ते तुमच्या वजनापर्यंत, पुरेशी विश्रांती न घेतल्याने तुम्हाला निरोगी ठेवणाऱ्या महत्त्वाच्या नैसर्गिक प्रक्रियांमध्ये अडथळा येतो..झोपेच्या कमतरतेचा आरोग्यावर कसा परिणाम होतो?झोपेची कमतरता तुम्हाला थकवतेच पण त्याहूनही जास्त अनेक आजार निर्माण करते. तुमच्या शरीराची सामान्य कार्ये बिघडतात आणि गंभीर आजारांचा धोका वाढतो. हार्वर्ड हेल्थच्या मते, रात्री सहा तासांपेक्षा कमी झोप घेतल्याने टाइप 2 मधुमेहाचा धोका दुप्पट होतो. पुरेशी झोप न घेतल्याने तुमच्या रक्तातील साखर नियंत्रित करणारे हार्मोन्स कमी होतात, ज्यामुळे तुमच्या शरीराला साखरेचे योग्य व्यवस्थापन करणे कठीण होते. यामुळे उच्च रक्तदाबाचा धोका देखील वाढू शकतो आणि त्यामुळे हृदयरोग आणि ताण वाढतो. कमी झोपेचा संबंध नैराश्य, चिंता, स्मृतिभ्रंश आणि वजन वाढण्याशी देखील आहे. निरोगी शरीरासाठी आवश्यक असलेल्या प्रमुख हार्मोन्स आणि पचन संस्थेच्या कार्यांमध्ये अडथळे आणते..झोप सुधारण्यासाठी 3 सवयी बदलापुरेशी झोप घेणे हे तुमच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी तुम्ही उचलू शकता अशा सर्वात शक्तिशाली पावलांपैकी एक आहे. झोपेच्या स्वच्छतेचे पालन करून - जसे की झोपण्याची वेळ नियमितपणे घेणे, झोपण्यापूर्वी स्क्रीन काढून टाकणे आणि तुमच्या बेडरूममध्ये अंधार आणि थंड करणे, तुम्ही तुमच्या शरीराला आवश्यक असलेली पुनर्संचयित विश्रांती मिळवू शकता. डॉ. सुधीर कुमार सुचवतात की जर तुम्ही हे तीन मुख्य नियम पाळले तर चांगली आणि शांत झोप मिळू शकते. .Severe Night Sweats Explained: रात्री झोपेत खुप घाम येतोय? ‘नाइट स्वेट’ची ही लक्षणे असू शकतात जीवासाठी घातक.टाइम सेट कराझोपेची एक वेळ निश्चित करावी. यामुळे वेळेवर झोप येते आणि सकाळी वेळेवर जाग येते. असे आठवड्याभर केल्याने झोपेची समस्या दूर होते. तुम्हाला शांत आणि चांगली येते. .मोबाईल , लॅपटॉपला ठेवा दूर तुमच्या फोन, टॅबलेट किंवा टीव्हीवरील येणारा प्रकाश तुमच्या मेंदूला अजूनही दिवस आहे असे सूचित करतो, ज्यामुळे आराम करणे आणि झोपणे खूप कठीण होते. झोपायच्या आधी 30 ते 60 मिनिटे सर्व स्क्रीन वापरणे थांबवा. त्याऐवजी त्या शांत वेळेचा वापर एखाद्या शांत अॅक्टिव्हिटीसाठी करा, जसे की पुस्तक वाचणे, डायरीत लिहिणे यामुळे तुम्हाला शांत झोप येते. .चांगल्या झोपेसाठी गुरुकिल्लीतुमच्या बेडरूममधील वातावरण हे दर्जेदार झोपेची गुरुकिल्ली आहे. तुमची खोली खरोखरच विश्रांतीसाठी एक आश्रयस्थान असावी असे तुम्हाला वाटते.थंड: तापमान सुमारे ६०-६७°F (१५-१९°C) दरम्यान ठेवा.अंधार: रुममध्ये पूर्णपणे अंधार असावे.शांतता: शक्य तितका आवाज कमी करा.या सवयी लावल्याने तुम्हाला नक्कीच शांत आणि चांगली झोप येईल. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.