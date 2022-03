फक्त कॅन्सरच नाही, तंबाखू अन् धुम्रपानामुळे उद्भवतात या समस्या | Tobacco and Cigarette

सिगारेटचे झुरके मारणे प्रतिष्ठेचे लक्षण समजले जाते. किशोरवयीन मुली-मुलींसह युवावर्ग सिगारेटच्या आहारी गेले आहेत. परंतु, सिगारटेमधील (Cigarette) तंबाखूत असलेली घातक रसायने शरिरात गेल्यास डोके आणि मानेचा कॅन्सर होण्याचा धोका असतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार प्रत्येक सहा सेकंदमध्ये एका व्यक्तीचा तंबाखूमुळे मृत्यू होतो. विशेष म्हणजे ‘सिगारेट ओढणे हे आरोग्यास हानिकारक आहे’, असा वैधानिक इशारा पाकिटवर लिहिलेला असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केल्या जाते. (These problems are caused not only by cancer but also by tobacco and smoking)

हेही वाचा: Photo Gallery: वयाच्या तिशीनंतर या गोष्टी खाणे टाळा

तंबाखूतील घातक रसायने ‘हेड अ‍ॅण्ड नेक कॅन्सर’साठी (Head and Neck Cancer) ८५ टक्के जबाबदार आहेत.कॅन्सरच नाही तर तंबाखुजन्य पदार्थांच्या सेवन आणि धुम्रपानातून हृदयावर घातक परिणाम होतात. तंबाखु सेवन तसेच फिल्टर सिगारेट तेवढीच घातक असून बहुतेक रक्तवाहिन्यांवरही होत असतो. तंबाखुमुळे दरवर्षी जगात सात दशलक्ष मृत्यू होतात आणि जगातील धुम्रपान करणारे जगातील ८० टक्के नागरिक हे अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील आहेत. तंबाखुमुळे दरवर्षी जगात सात दशलक्ष मृत्यू होतात आणि जगातील धुम्रपान करणारे जगातील ८० टक्के नागरिक हे अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील आहेत.

हेही वाचा: Photos: धोनीचा तीन फुटाचा घोडा; पाहा खास फोटो

धुम्रपानाचे धोके-

कॅन्सरह हृदय विकाराची जोखीम वाढते

श्‍वासनलिका आणि फुफ्फुसाच्या कार्यक्षमतेत घट

रोगप्रतिकारक क्षमता कमी होते.

श्‍वासनलिकांच्या आकुंचन-प्रसरणावर परिणाम

संधिवाताचा धोका सिगारेटमधील तंबाखू हा घटक काही प्रमाणात कारणीभूत ठरतो

निकोटिनमुळे महिलांच्या शरीरातील इस्ट्रोजन प्रेरकांवर परिणाम

हेही वाचा: Health Tips: सकाळी रिकाम्या पोटी मनुके खाण्याचे फायदे

तंबाखुची विविध रूपे-

तंबाखू, मावा, गुटखा, पान, तंबाखू, चुना-तंबाखू, बिडी, सिगारेट, गांजा, चिलीम, हुक्का तसेच तंबाखूची मिश्री, तंबाखूची पेस्ट, तपकीर

निकोटनची कमाल!-

तंबाखू, बिडी किंवा सिगारेटचा वापर वारंवार करावा, अशी इच्छा निर्माण करणारा घटक म्हणजे निकोटिन. निकोटिनचे तंबाखूतील प्रमाण जितके अधिक, तितके त्याचे व्यसन लागण्याची शक्यता अधिक असल्याचे मेडिकल-सुपरचे श्वसनरोग तज्ज्ञ डॉ. सुशांत मेश्राम म्हणाले.