Irregular Sleep Schedules: ८ तास झोपल्यानंतरही बिघडू शकतं का आरोग्य? जाणून घ्या झोपेचं योग्य वेळापत्रक का गरजेचं

थोडक्यात:फक्त ८ तास झोप घेणं पुरेसं नाही; झोपेची नियमित वेळसुद्धा आरोग्यासाठी तितकीच महत्त्वाची आहे.अनियमित झोपेमुळे सर्केडियन रिदम बिघडतो आणि त्याचा शरीरावर, मानसिक स्थितीवर व हार्मोन्सवर वाईट परिणाम होतो.योग्य वेळी आणि सातत्यपूर्ण झोप घेतल्यास रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि एकूण आरोग्य सुधारते..Irregular Sleep Schedules and Circadian Rhythm On Health: आपण अनेकदा ऐकतो की चांगल्या आरोग्यसाठी पुरेशी झोप आवश्यक आहे. बहुतांश तज्ज्ञ सुचवतात की प्रौढ व्यक्तींनी रोज किमान ६ ते ७ तासाची झोप घ्यावी. मात्र केवळ झोपेचे तास भरून निघाले की काम संपलं, असं समजणं चुकीचं ठरू शकतं..झोपेची वेळही तितकीच महत्वाची आहे. तर तुम्ही रोज आठ तास झोप घेत असाल पण झोपायला जाण्याची आणि उठण्याची वेळ सतत बदलत असेल, तर तुमच्या शरीराच्या नैसर्गिक लयेत बिघाड होऊ शकतो. ज्याचं परिमाण तुमच्या एकूण आरोग्यवर होतो. त्यामुळे फक्त झोप पूर्ण करणं नव्हे, तर ती योग्य वेळी आणि नियमित पद्धतीने घेणंही तेवढंच गरजेचं आहे..Maharashtra Land Records Recruitment: महाराष्ट्राच्या भूमी अभिलेख विभागात मेगा भरती सुरु; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची अंतिम तारीख.झोपेचं योग्य वेळापत्रक का गरजेचं आहे?आपल्या शरीरात एक अंतर्गत जैविक घड्याळ असतं, ज्याला Circadian Rhythm असं म्हणतात. हे घड्याळ २४ तासांच्या चक्रात कार्य करतं आणि नैसर्गिक प्रकाशावर आधारित असतं. म्हणजे सूर्य उगवल्यावर आई मावळल्यावर यामध्ये बदल होतो.जर तुम्ही दररोज एकाच वेळेस झोपलास किंवा उठलात, तर या नैसर्गिक घड्याळाची गती संतुलित राहते. त्यामुळे शरीरातील विविध कार्यप्रणाली जसं की झोप, पचन, हार्मोनचं उत्पादन आणि मानसिक स्थिरता सुरळीत राहतात..आरोग्यावर कोणते परिणाम होतात?झोपेचा दर्जा कमी होतो?जरी तुम्ही रो ८ तास झोप घेतली तरी ती झोप अनियमित वेळेस झाली असेल, तर ती शरीराला लागणारी गाढ झोप (Deep Sleep) आणि REM Sleep मिळत नाही. ही झोप शरीर दुरुस्त करणे, स्मृती साठवणे आणि मानसिक विश्रांतीसाठी आवश्यक असते. यामुळे सकाळी उठल्यावर फ्रेश वाटत नाही.हार्मोनल असंतुलनझोपेची वेळ फिक्स नसेल तर मेलाटोनिनसारखा झोपेचा हार्मोन कमी प्रमाणात तयार होतो. तसंच कोर्टिसोल आणि इन्सुलिनवरही परिमाण होतो. ज्यामुळे तणाव वाढतो आणि पचन मंदावतो..Tea Tasting Course: चहा प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी! 'टी टेस्टिंग' कोर्स आता उपलब्ध; जाणून घ्या अर्ज कसा करायचा.वजन वाढते आणि डायबेटीचा धोकाझोप नीट नसेल तर भूक नियंत्रित करणारे हार्मोन्स असंतुलित होतात, ज्यामुळे तुम्हाला सतत काहीतरी खायची इच्छा होत असते विशेषतः गोड आणि जास्त कॉलोरी असलेले पदार्थ हे दीर्घकालीन लठ्ठपणा आणि टाइप- २ डायबेटिसच्या कारण बनू शकतं.हृदयविकाराचा धोकासतत सर्केडियन रिदम बिघडल्यास रक्तदाब, हृदयाचे ठोके आणि हृदयाची एकूण कार्यक्षमता यावर परिणाम होतो, ज्यामुळे हृदयविकारांचा धोका वाढू शकतो..मानसिक आरोग्यावर परिणामअनियमित झोपेमुळे मूड स्विंग्स, चिडचिड, नैराश्य आणि चिंता वाढू शकते. त्याचप्रमाणे लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता, निर्णय घेण्याची ताकद आणि स्मरणशक्ती यावरही परिणाम होतो.रोगप्रतिकारक शक्ती कमजोर होतेझोप शरीराची रोगांशी लढण्याची ताकद वाढवते. पण जर झोपेचा वेळ सातत्यपूर्ण नसेल तर रोगप्रतिकारक यंत्रणा कमकुवत होते, आणि त्यामुळे सर्दी, ताप यांसारख्या आजारांची पुनरावृत्ती होऊ शकते..FAQs1. झोप नियमित वेळेला घेणं का महत्त्वाचं आहे? (Why is it important to sleep at a regular time?)कारण यामुळे शरीराचं जैविक घड्याळ संतुलित राहतं आणि आरोग्य सुरळीत राहतं.2. आठ तास झोप घेतली तरीही थकवा का जाणवतो? (Why do I still feel tired even after 8 hours of sleep?)झोपेची वेळ बदलल्यास गाढ झोप आणि REM झोप होत नाही, त्यामुळे पुरेशी विश्रांती मिळत नाही.3. अनियमित झोपेमुळे कोणते आजार होऊ शकतात? (What health issues can irregular sleep cause?)वजन वाढ, टाईप-२ डायबेटिस, हृदयविकार, मानसिक तणाव आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे यासारखे आजार होऊ शकतात.4. झोपेचं नैसर्गिक वेळापत्रक काय असावं? (What should be the ideal natural sleep schedule?)रोज एकाच वेळी झोपायला जाणं आणि उठणं preferably रात्री १०–११ वाजता झोपणं आणि सकाळी ६ - ७ वाजता उठणं हे शरीरासाठी सर्वोत्तम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.