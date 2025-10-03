आरोग्य

Irregular Sleep Schedules: ८ तास झोपल्यानंतरही बिघडू शकतं का आरोग्य? जाणून घ्या झोपेचं योग्य वेळापत्रक का गरजेचं

Irregular Sleep Effects: फक्त ८ तास झोप घेतल्याने आरोग्य चांगलं राहतं असं नाही. झोपेची वेळही तितकीच महत्वाची आहे . जर रोज झोपायची व उठायची वेळ बदलत असेल, तर शरीराची नैसर्गिक घड्याळ बिघडते आणि त्याच परिणाम आरोग्यवर होतो. त्यामुळे झोप नियमित आणि ठराविक वेळेला घेणं गरजेचं आहे
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. फक्त ८ तास झोप घेणं पुरेसं नाही; झोपेची नियमित वेळसुद्धा आरोग्यासाठी तितकीच महत्त्वाची आहे.

  2. अनियमित झोपेमुळे सर्केडियन रिदम बिघडतो आणि त्याचा शरीरावर, मानसिक स्थितीवर व हार्मोन्सवर वाईट परिणाम होतो.

  3. योग्य वेळी आणि सातत्यपूर्ण झोप घेतल्यास रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि एकूण आरोग्य सुधारते.

Irregular Sleep Schedules and Circadian Rhythm On Health: आपण अनेकदा ऐकतो की चांगल्या आरोग्यसाठी पुरेशी झोप आवश्यक आहे. बहुतांश तज्ज्ञ सुचवतात की प्रौढ व्यक्तींनी रोज किमान ६ ते ७ तासाची झोप घ्यावी. मात्र केवळ झोपेचे तास भरून निघाले की काम संपलं, असं समजणं चुकीचं ठरू शकतं.

