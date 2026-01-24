Astrology: ‘या’ ५ राशींच्या व्यक्ती खोटं बोलण्यात पटाईत असतात, नातं वाचवण्यासाठी पार्टनरपासून सत्य लपवतात, जाणून घ्या कोणत्या?

कोणत्याही नात्याचा पाया सत्य आणि प्रामाणिकपणावर आधारित असतो. परंतु प्रत्येकजण यात कुशल असतोच असे नाही. काही राशींना त्यांच्या जोडीदाराशी मोकळेपणाने संवाद साधणे कठीण वाटते. संघर्ष टाळण्यासाठी असो किंवा त्यांचे नाते टिकवून ठेवण्यासाठी असो. या राशीच्या लोकांना सत्याचा सामना करण्यास भीती वाटते. .मिथुनमिथुन राशीवर बुध ग्रहाचे राज्य आहे. बुध हा वाणी आणि संवादाचा कारक आहे. तरीही मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हे प्रतिकूल ठरू शकते. कारण ते शब्दांमध्ये बरेच निष्णात असतात. ते नेहमीच नातेसंबंधांवर परिणाम करणारे खोटे बोलत नाहीत, परंतु ते कथेला आपल्या आवडीनुसार बदलू शकतात. ज्योतिषी मानतात की मिथुन राशीचे लोक भावनिकदृष्ट्या अस्थिर असतात..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi - कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २४ जानेवारी २०२६ ते ३० जानेवारी २०२६ - मराठी राशी भविष्य.मीन मीन राशीचे लोक कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष टाळण्यास प्राधान्य देतात. जेव्हा सत्य उघड होते तेव्हा ते शांत राहतात किंवा शांतता राखण्यासाठी अर्धसत्य सांगणे पसंत करतात. या राशीखाली जन्मलेल्या लोकांचे व्यक्तिमत्व खोल असते. त्यामुळे त्यांच्याशी प्रामाणिक राहणे किंवा व्यवहारी राहणे कठीण होते. त्यांचे हेतू वाईट नसतात. परंतु खोटे बोलण्याची त्यांची प्रवृत्ती लोकांना त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्यापासून रोखते..तूळतूळ राशीचे लोक त्यांच्या आयुष्यात शांती आणि सुसंवाद शोधतात. जरी त्यांना सत्य लपवावे लागले तरी. शुक्राच्या प्रभावाखाली, तूळ राशीचे लोक त्यांच्या जोडीदारांना नाराज करण्याचे टाळतात आणि जेव्हा गोष्टी कठीण होतात तेव्हा ते नातेसंबंध खराब होऊ नये म्हणून सत्य गोड करतात. तूळ राशीचे लोक सर्वांच्या नजरेत चांगले दिसण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणूनच ते कधीकधी जाणूनबुजून खोटे बोलतात जेणेकरून त्यांची प्रतिमा सर्वांच्या नजरेत चांगली राहील. .धनुधनु राशीच्या लोकांचा स्वभाव मोकळा असतो. ते खूप स्पष्ट आणि प्रामाणिक असतात आणि जर त्यांच्या स्वातंत्र्याला धोका निर्माण झाला तर ते सत्य बोलण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. कधीकधी धनु राशीचे लोक भावनिक बंधन टाळण्यासाठी माहिती लपवून ठेवतात. ही फसवणूक नाही, तर स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचा एक मार्ग आहे. जर त्यांना वाटत असेल की त्यांचा जोडीदार आक्षेप घेईल, तर ते अनेकदा खोटे बोलू शकतात. .Ratha Saptami 2026: कुंडलीत सूर्यदोष आहे? तर रथ सप्तमीच्या दिवशी हा उपाय करायला चुकवू नका!.वृश्चिकवृश्चिक राशीचे लोक गूढ आणि उत्साही असतात. ते नियंत्रण राखण्याचा प्रयत्न करतात. ते त्यांच्या जोडीदाराला मत्सर करण्यासाठी आणि नाते टिकवून ठेवण्यासाठी खोटे बोलू शकतात. निष्ठावंत असतानाही, ते अनेकदा कपट आणि फसवणुकीद्वारे त्यांच्या जोडीदाराला हाताळतात. खोटे बोलल्याने त्यांना लक्ष वेधण्यास मदत होते. ज्योतिषशास्त्र कोणालाही अप्रामाणिक किंवा बेईमान म्हणून ठरवत नाही; उलट ते संवादाच्या शैली आणि भावनिक नमुन्यांवर लक्ष केंद्रित करते. प्रामाणिकपणा हा वैयक्तिक गुण नाही, तर एक क्षमता आहे. जागरूकता आणि प्रयत्नांनी, सर्वात गुप्त व्यक्ती देखील उघडपणे बोलायला शिकू शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.