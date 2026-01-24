Horoscope | राशी भविष्य

Astrology: ‘या’ ५ राशींच्या व्यक्ती खोटं बोलण्यात पटाईत असतात, नातं वाचवण्यासाठी पार्टनरपासून सत्य लपवतात, जाणून घ्या कोणत्या?

Zodiac Signs Liars: काही राशींचे लोक नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यात तितके कुशल नसतात. त्यांना त्यांच्या जोडीदाराशी मोकळेपणाने संवाद साधणे कठीण जाते.
Zodiac Signs Liars

Zodiac Signs Liars

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

कोणत्याही नात्याचा पाया सत्य आणि प्रामाणिकपणावर आधारित असतो. परंतु प्रत्येकजण यात कुशल असतोच असे नाही. काही राशींना त्यांच्या जोडीदाराशी मोकळेपणाने संवाद साधणे कठीण वाटते. संघर्ष टाळण्यासाठी असो किंवा त्यांचे नाते टिकवून ठेवण्यासाठी असो. या राशीच्या लोकांना सत्याचा सामना करण्यास भीती वाटते.

Loading content, please wait...
horoscope
Astrology
Daily Rashi Bhavishya
Zodiac
Zodiac Signs
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Zodiac Signs Forecast

Related Stories

No stories found.