Horoscope Prediction : 2 दिवसांत पलटू शकतं 'या' 3 राशींचं नशीब; 12 वर्षानंतर कर्क राशीत बनतोय पावरफुल राजयोग, मोठं काहीतर घडणार!

Astrology Predictions : वैदिक ज्योतिषात आज मोठी खळबळ उडाली आहे. मनाचा कारक चंद्र आज कर्क राशीत प्रवेश करताच भाग्याचा स्वामी गुरू बृहस्पती याच्याशी युती करणार आहे. यामुळे तब्बल ५४ तासांसाठी प्रचंड शक्तिशाली 'गजकेसरी राजयोग' निर्माण होत आहे. हा राजयोग ज्ञान, कीर्ती, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा देणारा मानला जातो. विशेष म्हणजे हा योग कर्क राशीत तयार होत असल्याने कर्क राशीला तर थेट लग्नभावात हा लाभ मिळणार आहे...मेष राशीमेष राशीच्या चौथ्या भावात हा राजयोग तयार होत आहे. अचानक पैशांचा पाऊस पडण्याची, रखडलेली कामे मार्गी लागण्याची दाट शक्यता आहे. नोकरीत वरिष्ठ तुमच्या कामाचे कौतुक करतील, पगारवाढ किंवा पदोन्नतीचे योग दिसत आहेत. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवे करार मिळू शकतात. एकूणच आर्थिक बाबतीत हा काळ सोनेरी ठरणार आहे..तुळ राशीतुळ राशीच्या दहाव्या भावात म्हणजे कर्मस्थानात हा शुभ योग तयार होत आहे. करिअरला नवीन उंची गाठता येईल. बेरोजगारांना हवी ती नोकरी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. लेखक, शिक्षक, पत्रकार, माध्यम क्षेत्रातील लोकांना खास यश मिळेल. आत्मविश्वास वाढेल, समाजात मान-सन्मान वाढेल. नवीन प्रकल्प, बढती आणि मोठ्या जबाबदाऱ्या तुमची वाट पाहत आहेत..कर्क राशीकर्क राशीला तर हा राजयोग लग्नभावात म्हणजे स्वतःच्या घरात मिळत आहे..गुरू-चंद्राची थेट युती तुमचे नशीब उजळ करेल. १२ वर्षांनंतर कर्क राशीत एवढा शक्तिशाली राजयोग तयार होत आहे. प्रलंबित कामे एका झटक्यात मार्गी लागतील. मुलांकडून आनंदाचे क्षण, समाजात प्रभाव वाढेल. नवीन व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर हाच उत्तम काळ आहे. अविवाहितांना लग्नाचे उत्तम प्रस्ताव, विद्यार्थ्यांना परीक्षेत यश आणि नोकरदारांना बढती-मान-सन्मान मिळेल. सगळेच चांगले चांगले मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीत तर कर्क राशीचे लोक श्रीमंत होण्याच्या मार्गावर आहेत..