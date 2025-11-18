Horoscope | राशी भविष्य

Horoscope Prediction : 2 दिवसांत पलटू शकतं 'या' 3 राशींचं नशीब; 12 वर्षानंतर कर्क राशीत बनतोय पावरफुल राजयोग, मोठं काहीतर घडणार!

gajkesari rajyog november 2025 these 3 zodiac signs become rich : उद्यापासून पुढचे 2 दिवसात राजयोग सुरू होत आहे. यामध्ये 3 राशीच्या लोकांना मोठा धनलाभ होऊ शकतो, जाणून घ्या या राशी कोणत्या आहेत
Astrology Predictions : वैदिक ज्योतिषात आज मोठी खळबळ उडाली आहे. मनाचा कारक चंद्र आज कर्क राशीत प्रवेश करताच भाग्याचा स्वामी गुरू बृहस्पती याच्याशी युती करणार आहे. यामुळे तब्बल ५४ तासांसाठी प्रचंड शक्तिशाली ‘गजकेसरी राजयोग’ निर्माण होत आहे. हा राजयोग ज्ञान, कीर्ती, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा देणारा मानला जातो. विशेष म्हणजे हा योग कर्क राशीत तयार होत असल्याने कर्क राशीला तर थेट लग्नभावात हा लाभ मिळणार आहे..

