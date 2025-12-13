December 2025 Horoscope Prediction: 'या' राशींचा 30 डिसेंबरपासून चांगला काळ सुरु, बिझनेसमध्ये येतील अच्छे दिन...!

December end astrology business prediction: नऊ ग्रहांपैकी शुक्र हा सर्वात शुभ ग्रह मानला जातो. तो प्रेम, सौंदर्य, कला आणि विलासाचे प्रतीक आहे. त्याचा प्रभाव व्यक्तीच्या जीवनात सकारात्मकता आणि आकर्षण वाढवतो. सध्या शुक्र वृश्चिक राशीत आहे. तो 20 डिसेंबर रोजी धनु राशीत प्रवेश करेल. त्यानंतर, 30 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री 10:05 वाजता शुक्र पूर्वाषाढा नक्षत्रात प्रवेश करेल. महत्त्वाचे म्हणजे, शुक्र स्वतः या नक्षत्राचा अधिपती आहे, जो काही राशींच्या आनंद आणि भाग्य वाढवू शकतो. ज्योतिषांच्या मते, ग्रहांचा त्यांच्या राशी आणि नक्षत्रांमध्ये प्रवेश खूप खास असतो. यामुळे त्यांचा शुभ प्रभाव नेहमीपेक्षा अधिक वाढतो. यामुळे कोणत्या राशींचा गोल्डन टाइम सुरु होईल हे जाणून घेऊया. .तूळया काळात तूळ राशीच्या लोकांना सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळतील. वर्षाच्या अखेरीस शुक्र राशीचे संक्रमण तुम्हाला चांगले भाग्य मिळवून देऊ शकते. त्याच्या प्रभावाखाली, ज्यांना त्यांच्या प्रयत्नांच्या परिणामांची दीर्घकाळ वाट पाहत आहे त्यांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. शिवाय, तुम्हाला शिक्षण क्षेत्रात स्वतःला सिद्ध करण्याची एक मौल्यवान संधी मिळेल. ही संधी तुमचे नशीब उजळवू शकते. नोकरी शोधणाऱ्यांना पगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. .वृषभवृषभ राशीच्या लोकांना शुक्र राशीचे संक्रमण वृषभ राशीसाठी नवीन बदल आणेल. प्रत्येक क्षेत्रात तुम्हाला नशीब तुमच्या बाजूने मिळेल. व्यवसाय, करिअर आणि नोकरीबाबत तुमचे विचार स्पष्ट असतील. तुम्ही तुमच्या निर्णयांमध्ये अधिक सक्षम असाल. यावेळी, तुम्ही तुमचे कलात्मक क्षेत्र वाढवण्यासाठी एखाद्या अभ्यासक्रमात किंवा महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकता. आर्थिकदृष्ट्या, हा काळ अनुकूल असेल. कठोर परिश्रम तुमच्या कामातील अडथळे दूर करेल. तुमचे आरोग्य सुधारेल. तुम्ही भविष्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक कराल, ज्यामुळे तुम्हाला मानसिकदृष्ट्या अधिक सुरक्षित वाटेल. .Year End 2025: 'या' 5 रेसिपी वर्षभरात गुगलवर सर्वाधिक केल्या सर्च, यादी वाचून व्हाल थक्क .मकरमकर राशीच्या लोकांना चांगली बातमी ऐकायला मिळेल. नवीन कामात किंवा प्रकल्पात यश मिळण्याची चिन्हे आहेत. या काळात तुम्ही आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असाल. एखाद्या गोष्टीबद्दल तुमच्या मनात असलेल्या कोणत्याही चिंता दूर झाल्याचे दिसून येईल. तुम्ही एखाद्या सहलीला देखील जाऊ शकता, जिथे तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत दर्जेदार वेळ घालवाल. तुमचे आरोग्य पूर्वीपेक्षा चांगले राहील. तुम्ही मानसिकदृष्ट्या उत्साही राहाल. नवीन उत्पन्नाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. परीक्षेत यश मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांनाही नवीन संधी मिळतील. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.