Horoscope | राशी भविष्य

December 2025 Horoscope Prediction: 'या' राशींचा 30 डिसेंबरपासून चांगला काळ सुरु, बिझनेसमध्ये येतील अच्छे दिन...!

यंदा 30 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री 10:05 वाजता शुक्र पूर्वाषाढा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या नक्षत्रावर शुक्राचेच राज्य आहे, त्यामुळे येथे त्याचे आगमन काही राशींच्या आनंद आणि सौभाग्यात वाढ करू शकते.
Sakal

Puja Bonkile
December end astrology business prediction: नऊ ग्रहांपैकी शुक्र हा सर्वात शुभ ग्रह मानला जातो. तो प्रेम, सौंदर्य, कला आणि विलासाचे प्रतीक आहे. त्याचा प्रभाव व्यक्तीच्या जीवनात सकारात्मकता आणि आकर्षण वाढवतो. सध्या शुक्र वृश्चिक राशीत आहे. तो 20 डिसेंबर रोजी धनु राशीत प्रवेश करेल. त्यानंतर, 30 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री 10:05 वाजता शुक्र पूर्वाषाढा नक्षत्रात प्रवेश करेल. महत्त्वाचे म्हणजे, शुक्र स्वतः या नक्षत्राचा अधिपती आहे, जो काही राशींच्या आनंद आणि भाग्य वाढवू शकतो. ज्योतिषांच्या मते, ग्रहांचा त्यांच्या राशी आणि नक्षत्रांमध्ये प्रवेश खूप खास असतो. यामुळे त्यांचा शुभ प्रभाव नेहमीपेक्षा अधिक वाढतो. यामुळे कोणत्या राशींचा गोल्डन टाइम सुरु होईल हे जाणून घेऊया.

