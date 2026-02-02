Horoscope : 100 वर्षानंतरचा त्रिदेव योग! 3 फेब्रुवारीपासून..'या' 3 राशीच्या लोकांना अचानक मिळतील पैसे; नात्यात खुशखबर, कामात मोठं यश

Astrology Prediction : ज्योतिषशास्त्रानुसार ३ फेब्रुवारीपासून कुंभ राशीमध्ये सूर्य, बुध आणि शुक्र या तीन प्रबळ ग्रहांची युती होत आहे. यालाच त्रिदेव योग किंवा त्रिग्रही योग म्हटले जाते. हा योग ज्ञान, ऐश्वर्य आणि सुखाचा कारक मानला जातो. या काळामध्ये 3 राशींच्या व्यक्तींना राजयोगासारखी फळे मिळतील, ज्यामुळे अचानक धनलाभ आणि करिअरमध्ये मोठी झेप घेण्याची संधी मिळेल. चला तर जाणून घेऊया या राशी कोणत्या आहेत...मेष रासमेष राशीच्या लोकांसाठी ३ फेब्रुवारीनंतरचा काळ सुवर्णकाळापेक्षा कमी नसेल. तुमच्या दशम भावात होणारी ग्रहांची हालचाल नोकरीत बढती किंवा पगारवाढीचे संकेत देत आहे. समाजात तुमचा मान-सन्मान वाढेल आणि जुनी लांबलेली कामे वेगाने पूर्ण होतील. रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या लोकांसाठी हा काळ आनंदाचा असून, जोडीदाराकडून एखादी मोठी खुशखबर मिळू शकते. आर्थिक गुंतवणुकीसाठी ही वेळ अतिशय उत्तम आहे..Horoscope : नवा आठवडा, नवी खुशखबर! उद्यापासून 'या' 5 राशींना धनलाभ योग; पूर्ण होतील रखडलेली कामे.कुंभ रासहा त्रिदेव योग स्वतः कुंभ राशीतच तयार होत असल्याने या राशीच्या व्यक्तींना सर्वाधिक लाभ होणार आहे. जर तुम्ही गेल्या काही काळापासून आर्थिक तणावाखाली असाल तर आता अचानक धनलाभाचे योग आहेत. तुमच्या व्यक्तिमत्वात सकारात्मक बदल होतील, ज्यामुळे व्यवसायात मोठे कंत्राट मिळण्याची शक्यता आहे. अविवाहित लोकांसाठी विवाहाचे प्रस्ताव येऊ शकतात आणि वैवाहिक जीवनात स्थैर्य येईल..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र जगापुढे आणणारा मराठी माणूस कोण? त्यांनीच शोधली होती शंभूराजांची समाधी..वाचा खरा इतिहास.मिथुन रासमिथुन राशीच्या जातकांसाठी भाग्याची दारे उघडणार आहेत. बुधाच्या प्रभावामुळे तुमची संवादशैली प्रभावी ठरेल, ज्याचा फायदा व्यवसायात होईल. परदेश प्रवासाचे योग असून जुन्या गुंतवणुकीतून मोठा नफा मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील वातावरण आनंदी राहील आणि जोडीदारासोबतचे नाते अधिक घट्ट होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कल्पकतेला दाद मिळेल, ज्यामुळे तुमचे वर्चस्व वाढेल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.