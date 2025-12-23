Horoscope 2026 : मंगळ गोचरमुळे बनतोय रूचक राजयोग; मकर संक्रांती नंतर चमकणार 'या' 5 राशींचे भाग्य, मिळणार यश अन् भरपूर पैसा

Astrology prediction news : नवीन वर्ष २०२६ ची सुरुवात एका शुभ योगाने होत आहे. मंगळ ग्रह १६ जानेवारी रोजी पहाटे सुमारे ४ वाजता धनु राशीतून बाहेर पडून आपल्या उच्च राशी मकरमध्ये प्रवेश करेल. हा गोचर २३ फेब्रुवारीपर्यंत राहील आणि यामुळे पंचमहापुरुष योगांपैकी एक शक्तिशाली रुचक राजयोग निर्माण होईल. ज्योतिषशास्त्रात रुचक योग हा धैर्य, नेतृत्व, संपत्ती आणि राजेशाही सुख देणारा मानला जातो. मकर संक्रांतीनंतर हा योग विशेष फलदायी ठरेल, कारण मंगळाची ऊर्जा वाढून अनेकांना करिअर, आर्थिक आणि वैयक्तिक जीवनात मोठी प्रगती मिळेल. हवामानातही बदल होऊन थंडी कमी होईल. चला जाणून घेऊया या राशींना काय लाभ होतील..मेष राशीमंगळ तुमच्या दहाव्या भावात (करिअर) प्रभाव टाकेल. हा काळ करिअरसाठी उत्तम असेल. पदोन्नती, नवीन नोकरी किंवा अनपेक्षित आर्थिक लाभ शक्य आहेत. कामात उत्कृष्ट यश मिळेल आणि कुटुंबाचा पूर्ण पाठिंबा राहील. फक्त वाद टाळा आणि आरोग्याची काळजी घ्या.कर्क राशीसातव्या भावात (विवाह-व्यवसाय) मंगळाचा प्रभाव पडेल. व्यवसायात मोठा नफा आणि विरोधकांवर विजय मिळेल. नवीन विस्तार फायदेशीर ठरतील. मुलांच्या शिक्षणात यश आणि प्रेमी युगुलांना लग्नाच्या संधी येतील. मात्र वैवाहिक जीवनात छोटे वाद टाळा आणि संयम ठेवा..Indian History : भारत 150 वर्षांपूर्वी कसा होता? सायकलवरून जगभर प्रवास करणाऱ्या पहिल्या माणसाने आपल्या देशाबद्दल काय लिहिलंय? पाहा.सिंह राशीसहाव्या भावात (शत्रू-आरोग्य) मंगळ येईल. विरोधकांना हरवण्यात यश मिळेल आणि कायदेशीर बाबींमध्ये विजय होईल. करिअर चमकेल, पदोन्नतीची शक्यता वाढेल. मागील मेहनतीचे चांगले फळ मिळेल. रागावर नियंत्रण ठेवा, अन्यथा कौटुंबिक जीवनावर परिणाम होऊ शकतो.वृश्चिक राशीतिसऱ्या भावात (पराक्रम) मंगळाचा गोचर सकारात्मक राहील. धार्मिक कार्यात रुची वाढेल, निर्णयक्षमता बळकट होईल. नवीन व्यवसाय धोरणे यशस्वी होतील आणि सहकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळेल. खेळाडूंना विशेष यश मिळू शकते. हा काळ ऊर्जेने भरलेला असेल..DMart : डीमार्टमध्ये कपड्यांचा सेल! विंटर डिस्काउंटमध्ये 299 पासून स्वेटर अन् थंडीतल्या वस्तु 92 रुपयांत, 'या' तारखेपासून ऑफर सुरू.मकर राशीपहिल्या भावात (स्वतः) उच्च मंगळ येईल. हा सर्वात शुभ प्रभाव आहे. ऊर्जा प्रचंड वाढेल, प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. व्यवसाय-करिअरमध्ये प्रगती, दाम्पत्य जीवनात प्रेम वाढेल आणि सहलीचे योग येतील. नवीन संपत्ती किंवा बांधकामासाठी उत्तम वेळ आहे. फक्त वर्तन संयमी ठेवा.२०२६ च्या सुरुवातीला हा रुचक राजयोग अनेकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवेल. संधींचा फायदा घ्या, मेहनत करा आणि सकारात्मक राहा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.