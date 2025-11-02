November 2025 Horoscope : नव्या आठवड्यात 'या' 3 राशींच्या लोकांचा होणार फायदाच फायदा..घरी येणार पैसा-गुडलक, तुमची रास आहे का?

November 2025 Horoscope Marathi : ज्योतिषीय आकाशात या आठवड्यातील (२ ते ८ नोव्हेंबर) चंद्राची पूर्णिमा तौल राशीत चमकणार आहे. ही सुपरमून वर्षातील सर्वांत शक्तिशाली असणार असून, भावनिक उलथिसींचे संकेत देत आहे. ज्योतिष तज्ज्ञांच्या मते या ग्रहचक्रामुळे तीन राशींसाठी अपार लाभ होणार आहे.. चला, जाणून घेऊया या आठवड्याचे रहस्य.लाभदायक राशीतूळ (Libra Horoscope November 2025)तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा स्वप्नासारखा गेला. ५ नोव्हेंबरची पूर्णिमा तुमच्या सार्वजनिक प्रतिमेला चमक देईल. करिअरमध्ये मोठा ब्रेकथ्रू येईल. सहा महिन्यांच्या कष्टांचे फळ मिळेल. नवीन प्रकल्प किंवा प्रमोशनची शक्यता जास्त आहे. आर्थिकदृष्ट्या स्थिरता येईल, कर्जाची सोडवणूक होईल. प्रेमात रोमँटिक सरप्राईज मिळेल; अविवाहितांसाठी लग्नाच्या बोलण्यांना गती मिळेल. आरोग्य चांगले राहील, फक्त भावनिक संतुलन राखा. तूळ राशीचे लोक हे आठवड्यातील लकी चार्म असतील.Numerology News : 'या' मूलांकाचे लोक कमी वर्षे जगतात..कितीही फिट अॅन फाइन असले तरी लवकर जग सोडतात, पाहा तुमचा मूलांक काय?.धनु (Sagittarius Horoscope November 2025)धनु राशींसाठी हा आठवडा चांगला आहे. ७ नोव्हेंबरला युरेनस तूळ राशीत परत येईल, ज्यामुळे खूप वर्षापासून अडकलेल्या समस्या सुटतील. प्रवास किंवा शिक्षणात यश मिळेल, नवीन मित्रमंडळी मिळतील. व्यावसायिक क्षेत्रात क्रिएटिव्ह आयडिया फुलतील, उत्पन्नात वाढ होईल. प्रेमात जुन्या नात्यांना नवसरण मिळेल. आरोग्यासाठी योग किंवा ध्यान फायदेशीर. धनु राशीचे लोक हे आठवड्यातील एडव्हेंचर किंग ठरतील.Numerology News : मूलांकाप्रमाणे 'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'महास्वार्थी'! पण प्रेमात निघतात सगळ्यात लकी..हे तुम्ही तर नाही ना?.मकर (Capricorn Horoscope November 2025)मकर राशींसाठी हा आठवडा धीरगंभीर यशाचा आहे. स्पष्ट योजना आणि मेहनतीमुळे कामकाजात प्रगती होईल. टीममधील आदर वाढेल, नवीन जबाबदाऱ्या मिळतील. आर्थिक नियोजन मजबूत राहील, गुंतवणुकीत फायदा. कुटुंबात सुखशांती, प्रेमात विश्वास वाढेल. आरोग्यासाठी नियमित व्यायाम करा. मकर राशीचे लोक हे आठवड्यातील रॉकस्टार असतीलडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.