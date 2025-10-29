Horoscope | राशी भविष्य

November Horoscope Marathi : नोव्हेंबरमध्ये 'या' 3 राशींच्या लोकांना त्रासयोग; यात तुमची रास तर नाही ना? पाहा अन् करा सोपा उपाय

November 2025 marathi horoscope astrology prediction : येत्या महिन्यात काही राशीच्या लोकांसाठी कठीण काळ आहे. जाणून घ्या जोतिषशास्त्र काय सांगते
November 2025 marathi horoscope astrology prediction unlucky zodiac sign

November 2025 marathi horoscope astrology prediction unlucky zodiac sign

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Astrology Horoscope Marathi : ज्योतिषशास्त्राच्या जगात नोव्हेंबर २०२५ हा महिना एका वेगळ्या उलथापालथीने भरलेला आहे. सूर्य तूळ राशीतून वृश्चिकात प्रवेश करेल, तर बुध ग्रह २३ नोव्हेंबरनंतर मागे सरकण्यास सुरुवात करेल. शनी आणि गुरूंच्या प्रभावाने काही राशींवर त्रासयोगाची सावली पडेल, ज्यामुळे आरोग्य, नोकरी आणि वैवाहिक जीवनात अडचणी येऊ शकतात. हा महिना कर्मफलाचा कसावा असेल. ज्या राशींवर शनीचा कोप असेल, त्यांना धीर धरा. उपाय केले तर संकट टाळता येतील. चला, जाणून घेऊया कोणत्या तीन राशींना येत्या महिन्यात सर्वाधिक त्रास होऊ शकतो आणि कसा सामना करावा?

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
Planet
Daily Horoscope
Astrology
Daily Rashi Bhavishya
Weekly Rashi Bhavishya
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com