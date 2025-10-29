November Horoscope Marathi : नोव्हेंबरमध्ये 'या' 3 राशींच्या लोकांना त्रासयोग; यात तुमची रास तर नाही ना? पाहा अन् करा सोपा उपाय

Astrology Horoscope Marathi : ज्योतिषशास्त्राच्या जगात नोव्हेंबर २०२५ हा महिना एका वेगळ्या उलथापालथीने भरलेला आहे. सूर्य तूळ राशीतून वृश्चिकात प्रवेश करेल, तर बुध ग्रह २३ नोव्हेंबरनंतर मागे सरकण्यास सुरुवात करेल. शनी आणि गुरूंच्या प्रभावाने काही राशींवर त्रासयोगाची सावली पडेल, ज्यामुळे आरोग्य, नोकरी आणि वैवाहिक जीवनात अडचणी येऊ शकतात. हा महिना कर्मफलाचा कसावा असेल. ज्या राशींवर शनीचा कोप असेल, त्यांना धीर धरा. उपाय केले तर संकट टाळता येतील. चला, जाणून घेऊया कोणत्या तीन राशींना येत्या महिन्यात सर्वाधिक त्रास होऊ शकतो आणि कसा सामना करावा?.मिथुन रासपहिल्या नंबरवर आहे मिथुन रास. मिथुन राशीच्या लोकांना शनीचा कर्मिक चाचणीचा सामना करावा लागेल. नोकरीत अचानक बदल किंवा सहकाऱ्यांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. बुध ग्रहामुळे संवादात गोंधळ होईल, ज्यामुळे महत्वाच्या डील्स रद्द होऊ शकतात. वैवाहिक जीवनातही छोट्या-मोठ्या भांडणांमुळे तणाव वाढेल. आरोग्यात पोटदुखी किंवा मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. उपाय : बुधवार रोज 'विष्णू सहस्रनाम' पठण करा आणि हिरव्या रंगाचे कपडे घाला..Zudio Sale : झुडीओमध्ये 'या' तारखेपासून लागणार सर्वात स्वस्त कपड्यांचा सेल; आजवर आली नाही अशी डिस्काउंट ऑफर, पाहा एका क्लिकवर.कर्क रासदुसरी रास कर्क रास. कर्क राशीच्या लोकांना भावनिक उथळपणा जाणवेल. गुरू ग्रहामुळे कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाढतील, ज्यामुळे ताण वाढेल. नोकरीत प्रोमोशनची अपेक्षा निराश होईल, तर आरोग्यात छातीत जडपणा किंवा थकवा जाणवेल. प्रेमसंबंधात विश्वासाचा अभाव निर्माण होईल. ज्योतिषानुसार हा त्रासयोग शनीच्या दृष्टीमुळे आहे.उपाय: सोमवार रोज शिवलिंगावर दूध अर्पण करा आणि चंद्र यंत्राची पूजा करा..Police Bharati Application Website Link : पोलिस भरतीचा अर्ज करा एका क्लिकवर...धनु रासतिसरी रास आहे धनु रास. धनु राशीच्या लोकांना आर्थिक अस्थिरता आणि प्रवासातील अडथळे येऊ शकतात. गुरूचा स्वराशी असलेला प्रभाव हा महिना तणावपूर्ण बनवेल. व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात एकाग्रता टाळेल. आरोग्यात पायांच्या समस्या उद्भवतील.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.