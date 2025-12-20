Putrda Ekadashi 2025: वर्षाच्या शेवटच्या एकादशीला, 'या' राशीच्या लोकांचे भाग्य होईल उज्वल, सुखसोयी वाढतील

last Ekadashi of the year benefits: पंचागानुसार पौष महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या एकादशी तिथीला पुत्रदा एकादशी साजरी केली जाते. या वर्षी पुत्रदा एकादशी 30 डिसेंबर 2025 रोजी येते आहे. ही वर्षातील शेवटची एकादशी असेल, जी ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून देखील महत्त्वाची असेल. आनंद आणि सौभाग्याचा कारक शुक्र 30 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री 10:05 वाजता पूर्वाषाढा नक्षत्रात प्रवेश करेल. .ज्योतिषशास्त्रात शुक्राला धनाची माता लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते. यामुळे एकादशीला शुक्राचे भ्रमण काही राशींसाठी शुभ राहील. त्याच्या प्रभावामुळे, लोकांना चांगला नफा, त्यांच्या करिअरमध्ये यश आणि व्यवसायात आर्थिक लाभ मिळू शकतो. या राशी कोणत्या जाणून घेऊया. .धनु धनु राशीसाठी हा काळ सकारात्मक असेल. प्रतिमा सुधारेल. नशीब तुमच्या बाजूने असेल. धनु राशीला सामाजिक आदर मिळेल आणि अनेक सकारात्मक परिणाम दिसतील. तुमच्या करिअरशी संबंधित लांब पल्ल्याच्या प्रवासाची शक्यता आहे. धनु राशीच्या व्यावसायिक निर्णयांचे कौतुक केले जाईल, ज्यामुळे ते वेगळे दिसतील. एकादशीला पिवळ्या वस्तू दान करा. हे फायदेशीर ठरू शकते..Year End 2025: शनीने 2025 मध्ये काय काय केले? जाणून घ्या भ्रमणापासून नक्षत्र बदलापर्यंत, एका क्लिकवर.मेष मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ भौतिक सुखसोयींमध्ये वाढ आणेल. तुमचे उत्पन्न वाढेल. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी पार्टी आयोजित कराल. मेष राशीच्या ज्या व्यक्ती नोकरी करतात त्यांना पदोन्नती किंवा पगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांचे उत्पन्नाचे स्रोत बळकट होतील. तुमच्या कठोर परिश्रम आणि कौशल्यामुळे लक्षणीय आर्थिक लाभ होऊ शकतो. एकादशीला भगवान विष्णूला हरभरा डाळ अर्पण करा. यामुळे करिअरमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात. .मीन मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ प्रगती आणि सकारात्मक ऊर्जा घेऊन येईल. तसेच आत्मविश्वास वाढेल. या काळात मीन राशीची आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहील. गुंतवणूक देखील अनुकूल राहील. महत्त्वाचे म्हणजे, तुम्ही बऱ्याच काळापासून ज्या इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहात त्या यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. एकादशीला भगवान विष्णूला केशराची खीर अर्पण करा. तुळशीची पाने अवश्य घाला. यामुळे सौभाग्य मिळू शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.