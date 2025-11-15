Shani Mantra : दर शनिवारी करा 'या' एका मंत्राचा जप, तुमच्या आयुष्यातल्या अर्ध्याहून जास्त समस्या होतील दूर; मिळेल हमखास यश अन् धनलाभ

Saturday God Worship : सनातन धर्मात शनिवार हा शनिदेवांना समर्पित दिवस मानला जातो. सूर्यपुत्र शनिदेव कर्म आणि न्यायाचे देवता आहेत. त्यांची पूजा आणि स्तुती केल्याने जीवनातील अडथळे दूर होतात, शनिदोष कमी होतो आणि यशाची दारे उघडतात. विशेषतः शनिवारी त्यांचे गुणगान करणे अत्यंत फलदायी ठरते.स्तुतीचे चमत्कारिक फायदेशनिदेवांची पूजा केल्याने साडेसती, धैय्या किंवा महादशासारख्या कठीण काळात मुक्तता मिळते. वाईट नजर, संकटे आणि संघर्ष कमी होतात. कर्मफळानुसार न्याय देणारे शनिदेव प्रसन्न झाल्यास जीवनात शुभ परिणाम दिसतात. अनेक भक्तांनी अनुभवले की, नियमित स्तुतीमुळे नोकरी, आरोग्य आणि कुटुंबातील समस्या सुटतात. सकाळी स्नान करून शनिदेवांच्या मंदिरात किंवा घरी त्यांची मूर्तीसमोर तेलाचा दिवा लावा. "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र जप करा किंवा स्तोत्र पठण करा. काळे तीळ, काळे कपडे दान करू शकता. शनिवारी उपवास ठेवल्यास लाभ दुप्पट होतो.Health Astrology Prediction : कोणत्या राशीच्या लोकांना जास्त आजार जडतात? ज्योतिषशास्त्रातले नवे खुलासे..करा 'हा' एकच उपाय.॥शनिदेवाची स्तुति॥नम: कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठ निभाय च ।नम: कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नम: ॥1॥नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च ।नमो विशालनेत्राय शुष्कोदर भयाकृते ॥2॥नम: पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णेऽथ वै नम: ।नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोऽस्तु ते ॥3॥नमस्ते कोटराक्षाय दुर्नरीक्ष्याय वै नम: ।नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने ॥4॥नमस्ते सर्वभक्षाय बलीमुख नमोऽस्तु ते ।सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्करेऽभयदाय च ॥5॥अधोदृष्टे: नमस्तेऽस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते ।नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोऽस्तुते ॥6॥तपसा दग्ध-देहाय नित्यं योगरताय च ।नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नम: ॥7॥ज्ञानचक्षुर्नमस्तेऽस्तु कश्यपात्मज-सूनवे ।तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् ॥8॥देवासुरमनुष्याश्च सिद्ध-विद्याधरोरगा: ।त्वया विलोकिता: सर्वे नाशं यान्ति समूलत: ॥9॥प्रसाद कुरु मे सौरे ! वारदो भव भास्करे ।एवं स्तुतस्तदा सौरिर्ग्रहराजो महाबल: ॥10॥.Ayushman Bharat : अलर्ट! 5 लाखपर्यंतचे मोफत उपचार होतील बंद; आयुष्मान कार्ड असल्यास अजिबात करू नका 'ही' 1 चूक, मिळणार नाही कोणतीच सुविधा.शनिदेवाचे प्रभावशाली मंत्र- शनिचर पुराणोक्त मंत्र-सूर्यपुत्रो दीर्घेदेही विशालाक्ष: शिवप्रिय: द मंदचार प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनि:तंत्रोक्त मंत्र-ॐ प्रां. प्रीं. प्रौ. स: शनैश्चराय नम:।शनिचे वेदोक्त मंत्र- ॐ शमाग्निभि: करच्छन्न: स्तपंत सूर्य शंवातोवा त्वरपा अपास्निधा:शनिदेवाचे मंत्रॐ नीलाजंन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्।छाया मार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।।शनिदेवाचे मंत्रऊँ श्रां श्रीं श्रूं शनैश्चाराय नमः।ऊँ हलृशं शनिदेवाय नमः।ऊँ एं हलृ श्रीं शनैश्चाराय नमः।.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.