Horoscope | राशी भविष्य

Shani Mantra : दर शनिवारी करा 'या' एका मंत्राचा जप, तुमच्या आयुष्यातल्या अर्ध्याहून जास्त समस्या होतील दूर; मिळेल हमखास यश अन् धनलाभ

how to do shanidev worship : शनिवारी शनिदेवांची स्तुती करा, जीवनातील संघर्ष कमी होतील. यश आणि शांती निश्चित मिळेल, शनिदोष दूर होईल
shanidev mantra marathi

shanidev mantra marathi

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Saturday God Worship : सनातन धर्मात शनिवार हा शनिदेवांना समर्पित दिवस मानला जातो. सूर्यपुत्र शनिदेव कर्म आणि न्यायाचे देवता आहेत. त्यांची पूजा आणि स्तुती केल्याने जीवनातील अडथळे दूर होतात, शनिदोष कमी होतो आणि यशाची दारे उघडतात. विशेषतः शनिवारी त्यांचे गुणगान करणे अत्यंत फलदायी ठरते

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
Daily Horoscope
Astrology
Gayatri Mantra
Hindu religion
Astrologist
lucky draw
Happy, successful life
Shani Jayanti
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com