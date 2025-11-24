Horoscope | राशी भविष्य
Shukra Gochar 2025: शुक्राच्या गोचरामुळे वृश्चिक राशीत येणार नवे बदल, करिअरमध्ये वाढू शकतात अडचणी
Shukra Gochar Effects on Scorpio 2025: यंदा 26 नोव्हेंबरला शुक्र वृश्चिक राशीत प्रवेश करणार आहे. या राशीत प्रवेश करताच काही राशींच्या समस्या वाढू शकतात. या राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.
Shukra Gochar effects on Scorpio zodiac sign 2025: यंदा 26 नोव्हेंबरला शुक्र वृश्चिक राशीत प्रवेश करणार आहे. या राशीत प्रवेश करताच काही राशींच्या समस्या वाढू शकतात. प्रत्यक्षात, सध्या ग्रहांचा राजा सूर्य देव आणि सेनापती मंगळ देव वृश्चिक राशीत स्थित आहेत. सूर्य आत्मसन्मान वाढवतो, तर मंगळ हा ऊर्जा आणि क्रोधाचा कारक आहे. अशावेळी येथे शुक्राचे आगमन काही राशीच्या लोकांसाठी समस्या वाढवू शकते. या काळात अनेकांना करिअरमध्ये समस्या, नातेसंबंधांमध्ये तणाव, व्यवसायात मानसिक गोंधळ आणि अनेक प्रकारच्या गैरसमजुतींना तोंड द्यावे लागू शकते. याशिवाय प्रेमसंबंधांमध्ये अडचणी मनावर परिणाम करतील.