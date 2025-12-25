Shukra Gochar 2026: वर्षाच्या पहिल्याच गोचरमध्ये ‘या’ राशींचं नशीब फुलणार, करिअरला मिळणार मोठी उंची

Shukra Gochar effects on career and finance: धन आणि समृद्धीचा कारक शुक्र, नवीन वर्षात आपले पहिले गोचर करणार आहे. 13 जानेवारी 2026 रोजी पहाटे 03:40 वाजता तो धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार हे गोचर महत्वाचे ठरणार आहे. कारण असे मानले जाते की जेव्हा शुक्र शनीच्या राशीत प्रवेश करेल तेव्हा काही राशींचे भाग्य चमकू शकते आणि भाग्य मिळण्याची शक्यता जास्त असेल. हे नवीन वर्षाचे पहिले संक्रमण असल्याने, या लोकांना करिअरमध्ये, व्यवसायात बदल, प्रेमविवाहाची शक्यता आणि कलेत चांगले परिणाम मिळतील. याचा लाभ कोणत्या राशीच्या लोकांना मिळेल हे जाणून घेऊया. .कर्ककर्क राशीच्या लोकांसाठी शुक्राचे भ्रमण आनंदाने भरलेले असणार आहे. कर्क राशीच्या लोकांसाठी सातव्या घरात भ्रमण केल्याने त्यांचे भाग्य वाढेल. सर्व आरोग्य समस्या कमी होतील. कर्जमुक्ती होऊ शकते. या राशीचे लोक महत्त्वाचे करिअर निर्णय देखील घेतील आणि यामुळे सकारात्मक बदल होतील. शुक्राच्या प्रभावामुळे कर्क राशीच्या लोकांचे रखडलेले काम वेगाने पुढे जाऊ शकते. प्रमोशन मिळण्याची शक्यता आहे. .वृषभवृषभ राशीसाठी शुक्राचे भ्रमण महत्त्वाचे असेल. तुमच्या लग्नाचा आणि सहाव्या भावाचा स्वामी शुक्र नवव्या भावात प्रवेश करत आहे. त्यामुळे आर्थिक लाभ, सुखसोयी, व्यवसाय विस्तार आणि पैसे कमविण्याच्या नवीन संधी मिळू शकतात. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती शक्य आहे. कामाच्या ठिकाणी पूर्ण पाठिंबा मिळाल्याने आदर वाढेल. शिवाय, क्षमता आणि कठोर परिश्रमांचे कौतुक केले जाईल, ज्यामुळे करिअरमध्ये प्रगती होईल. .Surya Gochar 2025: मेषसह ‘या’ राशींच्या आयुष्यात मोठा टर्न! सूर्य गोचर उघडणार यशाचे नवे दरवाजे.मीनशुक्र ग्रह मीन राशीच्या अकराव्या घरात भ्रमण करत आहे. या राशीच्या लोकांचे आकर्षण वाढेल आणि इतरांवर सकारात्मक प्रभाव राहील. या काळात भागीदारीत केलेल्या कोणत्याही कामातून मोठा नफा मिळण्याची शक्यता आहे. बँक बॅलन्समध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत आणि परदेशात प्रवास करणाऱ्यांना या काळात एखादा मोठा प्रकल्प मिळू शकतो. पैसे कमविण्यात आणि नवीन उपक्रम सुरू करण्यातही यश मिळेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.