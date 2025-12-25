Horoscope | राशी भविष्य

Shukra Gochar 2026: वर्षाच्या पहिल्याच गोचरमध्ये ‘या’ राशींचं नशीब फुलणार, करिअरला मिळणार मोठी उंची

Shukra Gochar 2026 career benefits: शुक्र शनीच्या राशीत प्रवेश करत असल्याने, काही राशींचे नशीब चमकू शकते आणि त्यांचे भाग्य अधिक उजळण्याची शक्यता आहे. नवीन वर्षाचे हे पहिले गोचर असल्याने कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर असेल हे जाणून घेऊया.
Shukra Gochar 2026:

Shukra Gochar 2026:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Shukra Gochar effects on career and finance: धन आणि समृद्धीचा कारक शुक्र, नवीन वर्षात आपले पहिले गोचर करणार आहे. 13 जानेवारी 2026 रोजी पहाटे 03:40 वाजता तो धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करेल.

ज्योतिषशास्त्रानुसार हे गोचर महत्वाचे ठरणार आहे. कारण असे मानले जाते की जेव्हा शुक्र शनीच्या राशीत प्रवेश करेल तेव्हा काही राशींचे भाग्य चमकू शकते आणि भाग्य मिळण्याची शक्यता जास्त असेल. हे नवीन वर्षाचे पहिले संक्रमण असल्याने, या लोकांना करिअरमध्ये, व्यवसायात बदल, प्रेमविवाहाची शक्यता आणि कलेत चांगले परिणाम मिळतील. याचा लाभ कोणत्या राशीच्या लोकांना मिळेल हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
horoscope
New year
Daily Horoscope
Astrology
culture
Happy New Year
New Year Celebration
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Astrology and lunar phases
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com