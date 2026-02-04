Horoscope : फेब्रुवारीत सूर्य-राहू युती! बनतोय ग्रहण योग; ४ राशींची अग्निपरीक्षा, वेळीच सावध व्हावे, नाहीतर येऊ शकतात मोठ्या अडचणी

February astrology prediction : फेब्रुवारी महिना हा ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या महिन्यात कुंभ राशीमध्ये सूर्य आणि राहूची युती होत असून, यामुळे अत्यंत अशुभ मानला जाणारा 'ग्रहण योग' निर्माण होत आहे. ज्योतिषशास्त्रात सूर्य हा आत्मा आणि सन्मानाचा कारक मानला जातो, तर राहू हा भ्रम आणि अडथळ्यांचा कारक आहे. जेव्हा हे दोन ग्रह एकत्र येतात तेव्हा व्यक्तीच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम होतो आणि कामात अनपेक्षित अडथळे येतात. विशेषतः ४ राशींसाठी हा काळ अग्निपरीक्षेचा ठरू शकतो..१. कर्क रास (Cancer)कर्क राशीच्या लोकांसाठी या ग्रहस्थितीमुळे काही प्रमाणात मानसिक तणाव जाणवू शकतो. कामाच्या ठिकाणी काही अनपेक्षित परिस्थितींना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. या काळात आरोग्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरू शकते, विशेषतः पोटाशी संबंधित समस्या किंवा डोळ्यांच्या दृष्टीची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आर्थिक बाबतीत कोणताही मोठा निर्णय घेताना विचारपूर्वक पाऊल उचलणे योग्य राहील कारण गुंतवणुकीत काहीसा अनिश्चितपणा जाणवू शकतो. कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद साधताना शांतता राखण्याचा प्रयत्न करावा..Indian Royal Family : भारतातील 5 महान राजांचे वंशज काय आज करतायत? कसे आहे त्यांचे जीवन..पाहा ऐतिहासिक वारसा.२. कन्या रास (Virgo)कन्या राशीच्या जातकांसाठी हा काळ नोकरी किंवा व्यवसायाच्या क्षेत्रात काही आव्हाने दर्शवितो. वरिष्ठांशी मतभेद होण्याची शक्यता असल्याने कामाच्या ठिकाणी संयम ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते. काही व्यक्ती तुमच्याविरुद्ध सक्रिय होण्याची शक्यता असल्याने आपल्या कामाच्या योजनांबद्दल गुप्तता राखणे योग्य राहील. अनियोजित खर्चामुळे आर्थिक नियोजन थोडे बिघडू शकते. या काळात कायदेशीर बाबींमध्ये गुंतणे टाळावे आणि प्रवासात सावधगिरी बाळगावी..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र जगापुढे आणणारा मराठी माणूस कोण? त्यांनीच शोधली होती शंभूराजांची समाधी..वाचा खरा इतिहास.३. वृश्चिक रास (Scorpio)वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी सूर्य-राहूची युती वैयक्तिक संबंधांमध्ये काहीसा तणाव निर्माण करू शकते. जोडीदारासोबतच्या नात्यात गैरसमज होण्याची शक्यता असल्याने लहानसहान गोष्टींवरून वाद टाळणे गरजेचे आहे. जे लोक भागीदारीत व्यवसाय करत आहेत, त्यांनी आर्थिक व्यवहार स्पष्ट ठेवणे आवश्यक आहे. या काळात आत्मविश्वासाची पातळी थोडी कमी जाणवू शकते, ज्यामुळे कामात लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक ठरू शकते. वाहन चालवताना काळजी घेणे आणि स्वतःच्या आरोग्याची नियमित तपासणी करणे महत्त्वाचे आहे.."होता जिवा म्हणून वाचला शिवा"! शिवरायांचा जीव वाचवणाऱ्या जिवा महालाचे वंशज सध्या कुठे असतात? इतकी दयनीय अवस्था अन् हातावरचं पोट...४. मीन रास (Pisces)मीन राशीच्या लोकांसाठी या ग्रहयोगामुळे आर्थिक बाबतीत थोडे सावध राहणे आवश्यक आहे. अनावश्यक प्रवासामुळे शारीरिक आणि आर्थिक दोन्ही स्तरांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मेहनतीनुसार फळ मिळण्यास थोडा विलंब लागू शकतो. विद्यार्थ्यांसाठी एकाग्रता टिकवून ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. रागावर नियंत्रण ठेवल्यास जवळच्या व्यक्तींशी असलेले संबंध चांगले राखता येतील. या काळात ध्यान किंवा धार्मिक कार्यांमध्ये सहभागी झाल्यास मानसिक शांती मिळू शकते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.