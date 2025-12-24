Horoscope | राशी भविष्य

Surya Gochar 2025: मेषसह ‘या’ राशींच्या आयुष्यात मोठा टर्न! सूर्य गोचर उघडणार यशाचे नवे दरवाजे

Surya Nakshatra Parivartan: ज्योतिषशास्त्रानुसार २९ डिसेंबरला सकाळी ६ वाजून ३७ मिनिटांनी सूर्य मूळ नक्षोत्रातून आपली यात्रा संपवून पूर्वाषाढा नक्षत्रास प्रवेश करणार आहे. या नक्षत्रावर शुक्र ग्रहाचे राज्य आहे, जे आनंद, कला प्रेमचा कारक मानला जातो. तसेच याचा कोणत्या राशींना फायदा होणार आहे हे जाणून घेऊया.
sun transit good days for zodiac signs

sun transit good days for zodiac signs

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

surya gochar effects from 29 december: ग्रहांचा राजा सूर्य, गुरु राशीच्या धनु राशीत स्थित आहे. तेथे असताना, सूर्य शुक्रासोबत "शुक्र आदित्य योग" बनवत आहे. तसेच धनु राशीत मंगळाची उपस्थिती आदित्य मंगल राजयोग निर्माण करत आहे. सूर्य लवकरच धनु राशीत असताना त्याचे नक्षत्र बदलेल, जे अत्यंत खास मानले जाणार आहे.

ज्योतिषांच्या मते, 29 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 6:37 वाजता, सूर्य मूळ नक्षत्रातून आपला प्रवास थांबवेल आणि पूर्वाषाढा नक्षत्रात प्रवेश करेल. या नक्षत्रावर शुक्राचे राज्य आहे. जो आनंद, कला, प्रेमाचा प्रतिक मानला जातो. सूर्य शुक्राच्या नक्षत्रात प्रवेश करताच, काही राशींना वाढलेले भाग्य आणि वाढीव सुखसोयींचा अनुभव येईल. 10 जानेवारी 2026 पर्यंत सूर्य या नक्षत्रात राहील. यावेळी कोणत्या राशीच्या लोकांना लाभ मिळेल हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
horoscope
Daily Horoscope
Astrology
sun
Zodiac
Zodiac Signs
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Astrology and lunar phases
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com