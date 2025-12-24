Surya Gochar 2025: मेषसह ‘या’ राशींच्या आयुष्यात मोठा टर्न! सूर्य गोचर उघडणार यशाचे नवे दरवाजे

surya gochar effects from 29 december: ग्रहांचा राजा सूर्य, गुरु राशीच्या धनु राशीत स्थित आहे. तेथे असताना, सूर्य शुक्रासोबत "शुक्र आदित्य योग" बनवत आहे. तसेच धनु राशीत मंगळाची उपस्थिती आदित्य मंगल राजयोग निर्माण करत आहे. सूर्य लवकरच धनु राशीत असताना त्याचे नक्षत्र बदलेल, जे अत्यंत खास मानले जाणार आहे. ज्योतिषांच्या मते, 29 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 6:37 वाजता, सूर्य मूळ नक्षत्रातून आपला प्रवास थांबवेल आणि पूर्वाषाढा नक्षत्रात प्रवेश करेल. या नक्षत्रावर शुक्राचे राज्य आहे. जो आनंद, कला, प्रेमाचा प्रतिक मानला जातो. सूर्य शुक्राच्या नक्षत्रात प्रवेश करताच, काही राशींना वाढलेले भाग्य आणि वाढीव सुखसोयींचा अनुभव येईल. 10 जानेवारी 2026 पर्यंत सूर्य या नक्षत्रात राहील. यावेळी कोणत्या राशीच्या लोकांना लाभ मिळेल हे जाणून घेऊया. .सिंहसिंह राशीच्या लोकांचा आत्मविश्वास वाढेल. व्यवसायात वाढ आणि नवीन ऑर्डर मिळू शकतात. या काळात भविष्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकता. कलात्मक कौशल्यांमध्ये सुधारणा होईल आणि नवीन संधी आणि सौदे होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही सोने, चांदी किंवा घर खरेदी करु शकता. .Year End 2025: शनीने 2025 मध्ये काय काय केले? जाणून घ्या भ्रमणापासून नक्षत्र बदलापर्यंत, एका क्लिकवर.मेषमेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ बदलांनी भरलेला असेल. कारण तुमच्या व्यवसाय योजना यशस्वी होतील. कामावर तुम्हाला सर्वांचा पाठिंबा आणि सहकार्य मिळेल. शिवाय, तुमच्या कठोर परिश्रमामुळे सन्मानही मिळू शकतो. व्यावसायिकांना हा काळ अधिक शुभ वाटेल, कारण त्यांना नवीन सौदे मिळतील. पैसे कमविण्याच्या नवीन संधी निर्माण होतील. कुटुंब आणि मित्रांसोबतचे संबंध सुधारतील. आर्थिकदृष्ट्या फायदा मिळू शकतो. विद्यार्थ्यांना यश मिळू शकते..धनुधनु राशीच्या लोकांना या संक्रमणातून अपेक्षित लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात तुम्ही परीक्षा आणि मुलाखती उत्तीर्ण व्हाल. जर तुम्ही नवीन नोकरी सुरू केली असेल तर तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल. कुटुंब आणि घरात शांती आणि आनंद राहील. प्रेम जीवन देखील अद्भुत असेल. तुमच्या नात्यात सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होईल.नोकरीचा नवी ऑफर येईल. जोडीदारासोबत आनंदी वेळ सोबत घालवाल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.