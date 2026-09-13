Weekly Horoscope September 2026 : सप्टेंबर १४ ते २० दरम्यान ‘या’ ५ राशींसाठी लॉटरी; नशिबाची जोरदार साथ मिळणार

September 14 to 20 Horoscope : सप्टेंबर महिन्याचा तिसरा आठवडा सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. १४ ते २० सप्टेंबरदरम्यान काही राशींसाठी करिअर, आर्थिक स्थिती आणि वैयक्तिक आयुष्याच्या दृष्टीने हा काळ सकारात्मक ठरू शकतो, अशी ज्योतिषीय गणितांमध्ये चर्चा आहे. त्यातच बाबा वेंगा यांच्या नावाने सांगितल्या जाणाऱ्या भविष्यवाण्यांमध्ये सप्टेंबर महिन्यातील काही राशींना अनुकूल काळ असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे या आठवड्यात कोणत्या पाच राशींना नशिबाची साथ मिळण्याची शक्यता आहे, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे..वृषभ रास१४ ते २० सप्टेंबरचा आठवडा वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सकारात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या प्रयत्नांची दखल घेतली जाऊ शकते. काही नवीन जबाबदाऱ्या तुमच्यावर सोपवल्या जाऊ शकतात. व्यावसायिकांना चांगली डील मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधातील गैरसमज दूर होऊन नात्यातील जवळीक वाढू शकते. अडकलेली कामे मार्गी लागण्यास सुरुवात होऊ शकते..सिंह राससिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा आत्मविश्वास आणि प्रगती घेऊन येऊ शकतो. करिअरमध्ये महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची संधी मिळू शकते. वरिष्ठांकडून तुमच्या कामाचे कौतुक होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन उत्पन्नाचे नवीन मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात. कुटुंबीयांचा पाठिंबा मिळेल. वैयक्तिक आयुष्यातही आनंदाचे वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. १८ सप्टेंबरनंतरचा काळ विशेष उत्साहाचा ठरू शकतो..Horoscop : उद्या 6 मार्चला 'या' 6 राशींचं नशीब चमकणार! अचानक मिळेल मोठी खुशखबर; आर्थिक लाभ संभवतो, नात्याला मिळेल नवी दिशा.वृश्चिक रासवृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी रखडलेली कामे पुन्हा वेग घेण्याची शक्यता आहे. नोकरी किंवा व्यवसायात नवीन संधी मिळू शकतात. एखाद्या महत्त्वाच्या व्यक्तीची मदत मिळण्याची शक्यता आहे. पैशांशी संबंधित जुनी अडचण दूर होऊ शकते. त्यामुळे आर्थिक नियोजनाला फायदा होऊ शकतो. प्रेमसंबंधात संवाद वाढल्याने तणाव कमी होण्याची शक्यता आहे. या काळात घेतलेले योग्य निर्णय पुढील काळासाठी फायदेशीर ठरू शकतात..मकर रासमकर राशीसाठी हा आठवडा करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. नवीन प्रोजेक्ट, नोकरीची संधी किंवा व्यवसाय विस्ताराचा विचार पुढे जाऊ शकतो. आर्थिक बाबतीत योग्य नियोजन केल्यास बचत वाढवण्याची संधी मिळू शकते. कुटुंबातील एखाद्या महत्त्वाच्या व्यक्तीकडून मदत किंवा चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. मेहनतीला योग्य दिशा दिल्यास अपेक्षित परिणाम मिळू शकतात..कुंभ रासकुंभ राशीसाठी १४ ते २० सप्टेंबर हा काळ नवीन सुरुवातींचा ठरू शकतो. करिअरमध्ये बदल किंवा नवीन जबाबदारी स्वीकारण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायातील अडथळे कमी होऊन नवीन ग्राहक किंवा कामाच्या संधी मिळू शकतात. आर्थिक लाभासोबतच भविष्यासाठी गुंतवणुकीचा विचार पुढे येऊ शकतो. प्रेम आणि कौटुंबिक जीवनात सकारात्मक बदल जाणवण्याची शक्यता आहे. नशिबाची साथ मिळाल्याने आत्मविश्वास वाढू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.