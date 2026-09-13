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Weekly Horoscope September 2026 : सप्टेंबर १४ ते २० दरम्यान ‘या’ ५ राशींसाठी लॉटरी; नशिबाची जोरदार साथ मिळणार

Lucky Zodiac Signs : १४ ते २० सप्टेंबर हा आठवडा ‘या’ पाच राशींसाठी खास ठरणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या राशींना नशिबाची जोरदार साथ मिळण्याची शक्यता आहे.
Weekly Horoscope September 2026

Weekly Horoscope September 2026

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

September 14 to 20 Horoscope : सप्टेंबर महिन्याचा तिसरा आठवडा सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. १४ ते २० सप्टेंबरदरम्यान काही राशींसाठी करिअर, आर्थिक स्थिती आणि वैयक्तिक आयुष्याच्या दृष्टीने हा काळ सकारात्मक ठरू शकतो, अशी ज्योतिषीय गणितांमध्ये चर्चा आहे. त्यातच बाबा वेंगा यांच्या नावाने सांगितल्या जाणाऱ्या भविष्यवाण्यांमध्ये सप्टेंबर महिन्यातील काही राशींना अनुकूल काळ असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे या आठवड्यात कोणत्या पाच राशींना नशिबाची साथ मिळण्याची शक्यता आहे, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

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