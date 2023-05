Jalgaon News : दुसरीसोबत बोहल्यावर चढणारा दादला मंडप सोडून पळाला!

By

Jalgaon News : शहरातील मंगल कार्यालयात लालबाग येथील तरुणाचा विवाह शुक्रवारी (ता. १२) होता.

वाजतगाजत नवरदेवाची वरात मंडपात पोहचली खरी मात्र आधीच लिव्ह ॲन्ड रिलेशनशिप’मध्ये असलेल्या मुलीने नवऱ्या मुलाचे पितळ उघड केल्याने अक्षता पडण्यापूर्वी लग्न रोखण्यात आल्याने मंगल कार्यालयात मोठा गोंधळ उडाला. (2 nd marriage of husband stop by wife jalgaon news)

तत्काळ पोलिसांनी हस्तक्षेप करुन लिव्ह ॲन्ड रिलेशनशिप’मध्ये असलेल्या दोघांना पोलिस ठाण्यात आणून हा विवाह सामंजस्याने मोडण्यात आला.

लालबाग येथील वैभव महाजन या मुलाचा विवाह बऱ्हाणपूर येथील दुसऱ्या समाजातील मुलीशी पुणे येथील देहू अनलंकापुरी येथे १० एप्रिलला संपन्न झाला होता. वैभव आपल्या घरी लालबाग आला असता आईची तब्ब्येत खराब असल्याने तिला मानसिक धक्का बसेल.

यामुळे विवाहाबद्दल घरात कुणालाही काहीएक न सांगता समाजातील मुलीशी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला. रावेर तालुक्यातील मुलीला व लालबागला मुलाला हळद लागली. दरम्यान विवाह केलेल्या मुलीने त्यास भ्रमणध्वनी केला.

मात्र त्याने तो बंद करून ठेवला. यामुळे तिचा संशय बळावला. तिने मिळालेल्या माहितीनुसार रावेर गाठले. नवरदेवाची वरात व आप्तेष्ठ वाजत गाजत मंडपात पोहोचताच तिने या विवाहास रोखून हस्तक्षेप केला. यावेळी लग्न मंडपपात गोंधळ उडाला. दरम्यान काहींनी या बाबत पोलिसांना माहिती दिली पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप केल्याने वेळीच अनर्थ टळला आहे.