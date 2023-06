Jalgaon Municipal Corporation : 52 कोटींच्या रस्त्यांच्या निविदा; शहरातील विविध भागांत होणार संपूर्ण कॉंक्रिटीकरण

Jalgaon News : राज्य शासनाने जळगाव शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी दिलेल्या शंभर कोटींच्या निधीतून तब्बल ५२ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. कॉंक्रिटीकरणाची कामे पावसाळ्यातही होणार आहेत.

जळगाव शहरात रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांमध्ये मोठी नाराजी आहे. रस्त्यांच्या कामांसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर कोटींचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, ४२ कोटींचा निधीच मंजूर झाला.

त्यातून तब्बल ४९ रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा काढल्या होत्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे कामे सुरू आहेत. त्यातील बहुतांश रस्त्यांची कामे झाल्याचा दावा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला आहे.(52 crore road tenders Complete concretization will be done in various parts of city Jalgaon News)

नवीन शंभर कोटींतून निविदा

शहरातील अनेक भागांतील रस्त्यांची कामे प्रलंबित असल्याने शासनाकडे पुन्हा शंभर कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. आमदार सुरेश भोळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या निधीचा पाठपुरावा केला आणि हा निधीही मंजूर करून घेतला आहे.

महापालिकेचे ना हरकत, निविदा

शासनाच्या या निधीतून शहरातील रस्त्यांची कामे करावयाची असल्याने महापालिकेकडून ना हरकत घेण्यात आली. महासभेने एकमताने ना हरकत दिली. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शहरातील रस्त्यांच्या कामांबाबत प्रक्रिया सुरू केली.

कॉंक्रिटीकरणाच्या निविदा

शासनाने नवीन मंजूर केलेल्या शंभर कोटी रुपयांच्या निधीतून शहरात बहुतांश भागात कॉंक्रिटीकरणाचे रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याबाबत यादी तयार केली आहे.

त्या रस्त्यांच्या कामांच्या निविदाही प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यात तब्बल ५२ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मिळाली. यातील काही निविदांना प्रतिसाद न मिळल्याने त्या पुन्हा प्रसिद्ध करण्यात आल्याची माहिती मिळाली. उर्वरित ४८ कोटींतून रस्त्यांच्या कामांच्या निविदाही टप्प्याटप्प्याने काढण्यात येणार असल्याचे सागंण्यात आले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पावसाळ्यातही होणार कामे

शहरातील रस्ते कामांच्या निविदा कॉंक्रिटीकरणाच्या आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात कामांची कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. पावसाळ्यातही शहरातील रस्त्यांची कामे होणार आहेत.

"शासनाने मंजूर केलेल्या शंभर कोटी रुपयांच्या निधीतून कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. टप्प्याटप्प्याने ही कामे होणार आहेत. यात पहिल्या टप्प्यातील ५२ कोटी रुपयांतून रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. उर्वरित कामांच्या निविदाही लवकरच निघतील. यासाठी आपला पाठपुरावा सुरू आहे."

-सुरेश भोळे, आमदार, जळगाव