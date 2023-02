Jalgaon News : पैशांसाठी विवाहितेला मारहाण व छळ; पोलिसांन कडून गुन्हा दाखल

जळगाव : माहेरहून एका लाख रुपये आणावेत, यासाठी नशिराबाद (ता. जळगाव) येथील विवाहितेला मारहाण करून तिचा छळ केला.

नशिराबाद येथील माहेरवाशीण असलेल्या आसमा अकील पिंजारी (वय २३) यांचा विवाह शिरसोली (ता. जळगाव) येथील अकील मजीद पिंजारी यांच्यासोबत मे २०१८ मध्ये झाला. (Beating and harassing married women for money case has been filed by police Jalgaon News)

लग्नाच्या दोन महिन्यांनंतर विवाहितेला पती अकील पिंजारी याने बांधकामासाठी लागणारे सेंट्रिंगसामान आणण्यासाठी एका लाखाची मागणी केली. विवाहितेने पैशांची पूर्तता न केल्याने तिला मारहाण करून छळ केला, तसेच सासू व जेठ यांनी पैशांसाठी तगादा लावला.

हा त्रास सहन न झाल्याने विवाहिता माहेरी निघून आल्या. याबाबत विवाहितने दिलेल्या फिर्यादीवरून नशिराबाद पोलिस ठाण्यात पती अकील मजीद पिंजारी, जेठ शकील मजीद पिंजारी आणि सासू फरजानाबी मजीद पिंजारी (सर्व रा. शिरसोली) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. महिला पोलिस नाईक सुनीता लेले तपास करीत आहे.

