HSC Exam : बारावी पेपर तपासणीत त्रुटी; शिक्षकांविरोधात गुन्हा

Jalgaon News : फर्दापूर येथील राजकुंवर महाविद्यालयातील एका शिक्षकाने बारावीच्या भौतिकशास्त्र विषयाच्या पेपरमधील उत्तरपत्रिकेत अक्षर बदल असल्याची माहिती दडवून ठेवली, तसेच मुदतीच्या आत पेपर तपासणी न केल्याने सोयगाव गटशिक्षण अधिकारी रंगनाथ आढाव यांच्यामार्फत फर्दापूर पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (ता. २५) सायंकाळी दोन्ही शिक्षकांवर शिक्षण मंडळाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Crime against teacher for concealing letter change information in answer sheet jalgaon news)

फर्दापूर व पिपळा येथील राजकुंवर महाविद्यालयातील दोन शिक्षकांकडे बारावीचे २०२३ चे भौतिकशास्त्र विषयाचे पेपर तपासणी आले होते.

त्यात अक्षर बदल असल्याचे शिक्षकाच्या लक्षात येऊनही महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ औरंगाबाद यांना न कळवता उत्तरपत्रिका तपासणी केली असता उत्तरपत्रिकेत अक्षर बदल आढळून आले.

तसेच १३ मार्चपर्यंत मुदतीच्या आत पेपर तपासून न देता ८ एप्रिलला उशिराने पेपर जमा करण्यात आले असल्याचे तसेच पेपरमधील अक्षर बदल असल्याचे मंडळाच्या लक्षात आल्याने त्यावर एक समिती भौतिकशास्त्र पेपरसंदर्भात नेमून चौकशी केली असता दोन्ही शिक्षक संशयित राहुल भगवानसिंग उसारे व मनीषा भागवत शिंदे यांना दोषी ठरवले असल्याने औरंगाबाद मंडळाच्या वतीने गटशिक्षण अधिकारी यांना आदेशानुसार गुरुवारी (ता. २५) या दोन्ही शिक्षकांविरुद्ध फर्दापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भरत मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीट अंमलदार मिरखा तडवी यांनी गुन्हा दाखल केला.