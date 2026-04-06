Edible Oil Price Hike : सामान्यांच्या खिशाला कात्री! खाद्यतेलाच्या दरात 30 टक्क्यांनी मोठी वाढ; आता एक लिटरसाठी मोजावे लागणार 'इतके' रुपये

-उमेश दंडगव्हाळजळगाव : गेल्या पाच ते सहा महिन्यांत शेंगदाण्यासह विविध खाद्यतेलांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील खर्चाचे बजेट कोलमडले (Edible Oil Price Hike in India) आहे. आखाती युद्धाचा परिणाम म्हणून जळगाव शहरासह जिल्ह्यात सध्या खाद्यतेलाचे दर २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढले आहेत. या महागाईचा सर्वाधिक फटका हा मध्यमवर्गीय व गरीब कुटुंबांना बसत आहे..येथील बाजारातून घेतलेल्या माहितीनुसार शेंगदाणा तेलाचे दर प्रतिलिटर १७५ रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. त्याचप्रमाणे सूर्यफूल व पामतेलाच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. किरकोळ बाजारात रोज दरांमध्ये चढ-उतार होत असल्याने ग्राहकांत संभ्रमाचे वातावरण आहे. दरवाढीमागे अनेक कारणे असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे..आंतरराष्ट्रीयस्तरावर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्याने आयात खर्च वाढला आहे. भारताची मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेलासाठी आयातीवर अवलंबित्व असल्याने जागतिक बाजारातील बदलांचा थेट परिणाम स्थानिक बाजारावर होत आहे..याशिवाय वाहतूक खर्चात वाढ, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण व साठेबाजी यामुळेही दरवाढीला चालना मिळत आहे. या दरवाढीचा परिणाम केवळ घरगुती वापरावरच नाही, तर हॉटेल व खाद्य व्यवसायावरही होत आहे. अनेक ठिकाणी पदार्थांच्या किमती वाढविण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी तेलाचा वापर कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..परिणामी तेळकट पदार्थांच्या विक्रीत घट झाल्याचे दिसून येत आहे. ग्राहकांकडूनही खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही कुटुंबांनी तेलाचा वापर कमी केला आहे. पर्यायी पदार्थांकडे वळण्याचा कल दिसत आहे. मात्र, आवश्यक वस्तू असल्याने पूर्णपणे टाळणे शक्य नसल्याने आर्थिक ताण वाढत आहे..दरम्यान, पुढील काळात आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती सुधारल्यास दर स्थिर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, सध्याच्या स्थितीत तरी खाद्यतेलाचे दर उच्चपातळीवरच राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने यावर नियंत्रणासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..वाढीची मुख्य कारणेआंतरराष्ट्रीय घटकपश्चिम आशियातील युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीतआयात खर्चात ८ ते २५ टक्के वाढमालवाहतूक खर्च दुप्पटआयात अवलंबित्वभारताची ६० टक्के खाद्यतेल गरज आयातीवर अवलंबूनत्यामुळे जागतिक दरवाढ थेट स्थानिक बाजारातस्थानिक बाजारावर परिणामशेंगदाणा, तीळ यांसारख्या देशी तेलांचीही दरवाढव्यापाऱ्यांकडून साठेबाजी व अनिश्चितताजळगाव बाजारावर परिणामकिरकोळ बाजारात दरात सतत चढ-उतारहॉटेल व खाद्य व्यवसायावर परिणामगरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर आर्थिक ताणतळकट पदार्थांचे सेवन कमीपुढील अंदाजयुद्धस्थिती कायम राहिल्यास दर उच्चच राहण्याची शक्यताआयात सुरळीत झाल्यास किंमती स्थिर होऊ शकतातमागणी कमी झाल्यास वाढ मर्यादित राहू शकते.सध्याचे बाजार भाव (प्रति १५ किलो डबा)सोयाबीन तेल – ₹ २,६७०सूर्यफूल तेल – ₹ ३,०१८शेंगदाणा तेल – ₹ २,८८०खाद्य तेलाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ(आधीच्या आणि सध्याच्या किमती)शेंगदाणा तेल (डबल फिल्टर)आधीची किंमत: ₹ 148 / लिटरसध्याची किंमत: ₹ 175 / लिटरवाढ: सुमारे 20–25 टक्केसूर्यफूल तेलआधीची किंमत: ₹ 130 / लिटरसध्याची किंमत: ₹ 185 / लिटरवाढ: सुमारे 30 टक्केपाम तेलआधीची किंमत: ₹ 117 / लिटरसध्याची किंमत: ₹ 160 / लिटरवाढ: सुमारे 25–30 टक्के.